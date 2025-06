Novi test može otkriti rak i do 3 godine prije pojave simptoma

Istraživači sa Sveučilišta Johns Hopkins razvili su novi krvni test koji može otkriti znakove raka i do tri godine prije nego što se pojave bilo kakvi simptomi. To bi moglo pomoći liječnicima da dijagnosticiraju rak mnogo prije nego što to današnji alati za probir dopuštaju, te dati pacijentima više šanse da pobijede bolest, piše The New York Post.

Pretpostavlja se da bi probir na temelju krvi jednog dana mogao biti korisna nadopuna postojećih metoda probira.

Čini se da pretragom krvi možemo otkriti rak i do tri godine prije pojave prvih simptoma

- Tri godine ranijeg otkrivanja raka pružaju vrijeme korisno za ranu intervenciju - kazala je dr. Yuxuan Wang, docentica onkologije i glavni istraživač studije. Dodala je da to znači da je puno manja vjerojatnost da je tumor uznapredovao i veća je vjerojatnost da će se moći učinkovito izliječiti.

Ona i njezini kolege analizirali su uzorke krvi od 52 osobe uključene u veliki istraživački projekt o kardiovaskularnom zdravlju, koji financira Nacionalni institut za zdravlje. Polovini njih je kasnije dijagnosticiran rak, unutar šest mjeseci od davanja krvi. Ostali nisu dobili tu dijagnozu. Zato su istraživači uzorke njihove krvi podvrgli testu ranog otkrivanja višestrukih karcinoma (MCED), koji koristi ultraosjetljivo sekvenciranje za traženje sitnih dijelova mutirane DNK koje tumori propuštaju u krvotok. Otkrili su znakove raka kod 8 od 26 budućih pacijenata. No, evo u čemu je stvar: šestero od tih osam pacijenata imalo je starije uzorke krvi u dosjeu, a kod četvero njih rani znakovi raka bili su prisutni više od tri godine prije dijagnoze.

- Ova studija nudi obećanje da bi MCED testovi mogli biti uspješni u vrlo ranom otkrivanju raka i postavlja referentne vrijednosti osjetljivosti potrebne za njihov uspjeh - rekao je glavni autor studije, dr. Bert Vogelstein, profesor onkologije i sudirektor Ludwig Centra na Sveučilištu Johns Hopkins. Trenutno nijedan MCED test nije u potpunosti odobren od strane Američke agencije za lijekove i hranu (FDA) za široku upotrebu, iako su neki komercijalno dostupni pod labavijim pravilima, kao laboratorijski razvijeni testovi.

Iako MCED testovi nisu namijenjeni zamjeni standardnih probira, stručnjaci kažu da bi mogli igrati važnu ulogu u ranijem otkrivanju raka, posebno raka debelog crijeva, koji se često dijagnosticiraju u uznapredovalim fazama.

Ranije otkrivanje raka omogućilo bi veću učinkovitost liječenja, uvjereni su stručnjaci

- 'Sveti gral' otkrivanja raka predviđa tumore godinu dana prije nego što se formiraju. Otkrivanje raka godinama prije kliničke dijagnoze moglo bi pomoći u osiguravanju povoljnijeg ishoda liječenja - rekao je i Nickolas Papadopoulos, profesor onkologije, još jedan od autora studije.

- Naravno, moramo odrediti odgovarajuće kliničko praćenje nakon pozitivnog testa na takve vrste raka, dodao je.

Među osam sudionika čiji je rak MCED test otkrio mjesecima prije dijagnoze, petero je umrlo od bolesti, što pokazuje koliko rak može biti smrtonosan ako se otkrije prekasno. Na primjer, petogodišnja stopa preživljavanja kod raka dojke iznosi 99 posto ako se otkrije rano, ali pada na manje od 32 posto nakon što se bolest proširi - objavilo je Američko društvo za rak. Ne računajući rak kože, stručnjaci procjenjuju da će se u SAD-u 2025. godine dijagnosticirati više od 2 milijuna novih slučajeva raka, a očekuje se da će od te bolesti umrijeti više od 618 000 ljudi.