Novi trend: Montažne kućice u dvorištu koje služe kao uredi

<p><strong>Robin Salcido</strong> i njezin suprug zajedno dijele mali kućni ured od ožujka kada je Amerika ušla u eru rada na daljinu. Ona je umjetnica. On je inženjer. No kako su mjeseci odmicali, par iz Louisvilleu u Koloradu žudio je odvojiti svoje radno okruženje od svog doma.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Recimo, bez obzira koliko je sjajna veza, a naša je prilično fantastična, nitko ne želi biti jedan kraj drugog 24/7, pogotovo kada je posao u pitanju. U vrijeme kada su nam neke aktivnosti ograničene shvatili smo da nam treba više prostora - rekla je Robin.</p><p>Tako su oni odlučili naručiti montažnu dvorišnu kućicu u kojoj će biti Robinin ured.</p><p>Kako pandemija korona virusa ulazi u šesti mjesec, sve veći broj Amerikanaca kupuje i gradi dvorišne kućice koje se koriste kao kućni uredi. Nekima to predstavlja šansu da posao odvoje od djece i kućnih obaveza. Za druge je to nužno jer u njihovom domu nema mjesta za vlastiti ured.</p><p>Ovi zasebni, uglavnom samostalni prostori pristupačniji su i praktičniji od preuzimanja cjelovitog građevinskog projekta, kažu kupci.</p><p>Prema Googleu, pretraživanje dvorišnih kućica za ured počelo se povećavati u travnju. Pretrage su ponovo počele rasti sredinom kolovoza kad je država ušla u sezonu povratka u školu. Tvrtke koje prodaju ove dvorišne kućice primjećuju veliku potražnju.</p><p><strong>Tim Vack</strong>, generalni direktor tvrtke Modern-Shed, rekao je da je ovog ljeta interes porastao za 400%. Porast ljeti za 50% tipičan je jer ljudi preuzimaju više projekata na otvorenom. </p><p>- Mnoge tvrtke odsad dopuštaju svojim zaposlenicima rad od kuće. Dakle, svi se trude pronaći prostor za svoje računalo. Ljude umara raditi na stolu u blagovaonici ili na krevetu, što je još gore - rekao je Tim.</p><p>Vi odlučujete o tome koji stil drveta želite, gdje želite postaviti prozore i razne druge mogućnosti prilagodbe. Što više želite, više plaćate.</p><p>Modern-Shed kroji svaku zgradu na otvorenom prema specifikacijama kupca. </p><p>Dvanaestogodišnja tvrtka Studio Shed sa sjedištem u Koloradu izjavila je da je od ožujka zabilježila 'ogroman skok' u potražnji dvorišnih uredskih prostora. Većina kupaca koristi ih za kućne urede, zatim školske sobe za svoju djecu, a nekoliko ih pretvara u kućne teretane.</p><p>Studio Shed, koji se isporučuje u svih 50 država, šalje kupcima upakirani komplet koji će biti ugrađen u njihovo dvorište. Cijene su obično oko 120 do 180 dolara po četvornom metru, ovisno o veličini i drugim opcijama.</p><p>Soba Studio Sheda koju su odabrali Robin i suprug ima električne utičnice i mini dijelove za klimatizaciju i grijanje.</p><p>Iako se mnogi obraćaju tvrtkama za dvorišne kućice, neki ljudi ih sami izrađuju, što je još jeftiniji način.</p><p>U travnju su se suprug <strong>Julie Masson</strong> i susjed udružili u njezinom projektu. Bila su potrebna tri mjeseca za izgradnju dvorišnog ureda u kojem sada uživa.</p><p>- Moj je suprug osmislio nacrt. Odlučila sam gdje želim da budu vrata i prozori. I susjed nam je rekao što nam sve treba - rekla je Julie, koja živi u Kansas Cityju, Missouri. </p><p>Čitav projekt koštao je 5000 dolara - uključujući uredski namještaj iz Ikee. </p><p> - Na kraju dana imam svoju rutinu, pospremim svoj radni stol, isključim klima uređaj, ugasim svjetla, zaključam vrata i putujem kući. I to samo nekoliko koraka dalje - rekla je Julie, piše <a href="https://eu.usatoday.com/story/money/2020/09/08/americans-turn-backyard-sheds-into-home-offices-pandemic-rages/3454144001/" target="_blank">USA Today.</a></p>