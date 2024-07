Novi trend na TikToku nastao je zbog jednog nogometaša

Trenutno su FYP (for you page) preplavili videi korisnika koji pričaju o "aura points", odnosno bodovima vaše aure. Ako niste korisnik te društvene mreže, sigurno se pitate što bi to moglo biti u moru novih pojmova koji nastaju u Gen Z svijetu.

Aura bodovi se određenim postupcima mogu dobiti i izgubiti. Sve je započelo člankom u NY Timesu iz 2020. u kojem se raspravljalo o nogometašu Liverpoola. Jedan citat iz članka opisuje kako je jedan igrač napravio mnogo pogrešaka tijekom utakmice, ali zbog njegove "dobre aure" nijedna od njih nije bitna. Otuda su proizašle šale na račun toga, ali i ovaj trend.

Kako dobivate i gubite bodove

Najčešće su videi koji se referiraju na aura bodove povezani s ljubavnim vezama i prekidima istih.

Kada učinite nešto što pozitivno utječe na vašu auru, kao što je konačno preboljevanje bivšeg, dobivate bodove. S druge strane, puno trenutačnih videozapisa opisuje iskustva koja su smanjila njihove bodove aure, poput ostanka u nezdravoj vezi umjesto prekida.

Nije strogo definirano zašto bi mogli dobiti ili izgubiti bodove, ali poanta je da se izgubljeni mogu nadoknaditi. Zapravo, trend potiče ljude na promišljanje o njihovim postupcima i želju za pozitivnim unutarnjim stanjem koje se odražava na vašu vanjštinu, piše TheTab.