Novi život raskošne vjenčanice: Pretvaraju je u svakodnevne haljine i klasična odijela

Kreirana da je nosimo samo jednom, vjenčanica u posljednje vrijeme postaje tražena kao second hand komad, a sve je više onih koje svoje vjenčanice daju prekrojiti u haljinu koju mogu nositi više puta

<p>Iako je mnoga ovogodišnja vjenčanja odgodila pandemija, potraga za rabljenim vjenčanicama raste, kao i čitavo tržište second hand odjevnih predmeta. Među onima koji su se primili posla i odlučili vjenčanici dati novi život su kreativci Alice Temperley, Tess van Zalinge i autori brenda Wed.</p><p>Lystovo izvješće o vjenčanju za 2020. godinu ustanovilo je povećanje za 38 posto za rabljene predmete, a među njima su i vjenčanice, jer ionako je nosimo samo jedan dan. No, u današnje vrijeme postavlja se pitanje – čemu uopće haljina koju skupo platimo, a nosimo je manje od 24 sata.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vjenčanja u doba korone</strong></p><p>- Gotovo je nemoguće nositi vjenčanicu drugi puta, a da ne izgledate kao odbjegla mladenka - komentirala je Amy Trinh, suosnivačica mladenkine kuće Wed. Zajedno s poslovnim partnerom Evanom Phillipsom započela je brend koji rekreira vjenčanice u svakodnevne haljine.</p><p>- Ima toliko haljina, to su metri i metri divne tkanine koja ne radi ništa, već se krije u ormaru, stoga smo odluči ljudima omogućiti da tu kreaciju nose ponovno i puno puta nakon vjenčanja – veli Trinh.</p><p>Društvo i shvaćanje samog vjenčanja se toliko promijenio u posljednjih pedesetak godina, no ne i sama haljina i njezina namjena, stoga je vrijeme da je moderniziramo, smatra dizajnerica.</p><p>No, nije samo stvar u haljini same mladenke, već i kreacijama njihovih mama i baka koje se tradicionalno čuvaju u ormaru. Ideja je da žene mogu donijeti i te vintage vjenčanice te ih prekrojiti i osvježiti kako bi one postale novije i nosive u današnje vrijeme.</p><p>Naravno, svaka je dekada imala svoj omiljeni kroj vjenčanice, no kako je sve retro u modi, lako je, uz malo preinaka, dati kreaciji moderan štih.</p><p>Nizozemska dizajnerica Tess van Zalinge također koristi vintage vjenčanice, no pretvara ih ne samo u moderne haljine, već i kombinezone te odijela.</p><p>- Moramo razmišljati o otpadu u industriji vjenčanja. Cilj je bio napraviti kolekciju od starih vjenčanica, modernu liniju za Veliki dan, no uz nula otpada - kaže van Zalinge za <a href="https://www.vogue.co.uk/fashion/article/upcycle-wedding-dress?amp">Vogue</a>.</p><p>Od pokretanja kolekcije, Van Zalinge je dobila i klijente koji žele od haljine napraviti odijelo, a pošto su haljine fluidne i mekane, ona im stavlja podstave i od njih stvara nove, klasične komade.</p><p>I poznata dizajnerica Alice Temperley je odlučila produžiti život haljinama - od svojih vjenčanica koje su služile kao uzorci za isprobavanje, napravila je nove, prekrojila ih i osvježila bojom.</p>