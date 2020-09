Novo istraživanje ohrabruje: Korona virus se ne prenosi preko majčinog mlijeka na bebu

Stručnjaci iz Torina analizirali su majčina mlijeka i nisu pronašli korona virus u njemu. U Hrvatskoj su stručnjaci složni da majke trebaju nastaviti dojiti, ako su i Covid pozitivne

<p>Majčino mlijeko je sigurno i ako je majka zaražena korona virusom on se dojenjem ne prenosi na novorođenče, rezultati su istraživanja koje su proveli stručnjaci s Odjela za neonatologiju Sveučilišta u Torinu, a objavljeni su u ponedjeljak u stručnome časopisu Frontiers in Pediatrics. </p><p>- Mikrobiološke analize su pokazale da se koronavirus dojenjem ne prenosi s majke na bebu, što je vrlo važno saznanje - rekao je profesor David Lembo, ravnatelj sveučilišnog laboratorija za molekularnu virologiju Odjela za kliničke i biološke znanosti u Torinu, koji je vodio istraživanje.</p><p>I istraživanje tima iz Torina pokazalo je da se kod majki koje su bile pozitivne na Covid-19 i pridržavale su se svih zdravstvenih mjera - koristile su maske za zaštitu lica, održavale su higijenu ruku te su redovito dezinficirale predmete što su ih koristile - ni jedna beba nije oboljela od Covida-19.</p><p>- Rezultati su poticajni i za majke i za zdravstvene radnike koji brinu o zdravlju majki i djece - kazao je prof. Lembo. </p><h2>Iskustva iz Hrvatske</h2><p>- Ne sjećam se da mi je poznat neki takav slučaj iz naše prakse, situacija da bi majka bila Covid pozitivna, te da istodobno doji dijete, no sve informacije koje su mi poznate o dosadašnjim istraživanjima ukazuju na to da je doista tako, odnosno da do sada nije došlo do transmisije korona virusa virusa s majke koja bi bila Covid pozitivna na dijete putem dojenja - kaže ginekologinja dr. Ulla Marton iz Poliklinike dr. Marton.</p><p>Dodaje kako je i kod tih majki slijedom toga dobro preporučiti da ne prekidaju dojenje, jer je ono vrlo korisno za razvoj djetetova imuniteta. </p><p>- Dojenjem se potiče stvaranje specifičnog imunoglobulina A kod djeteta, čime se zapravo gradi djetetov imunološki sustav, što ga štiti od niza bolesti - kaže sugovornica. Jedino na što sve studije o provedenim istraživanjima ukazuju, dodaje, jest da majke koje su Covid pozitivne trebaju voditi računa o svim mjerama higijene koje smanjuju rizik od prijenosa virusa na bebe.</p><p>- Dakle, obavezno moraju nositi masku prilikom dojenja, odnosno kontakta s djetetom, održavati higijenu tijela i higijenu odjeće i prostora u kojem se nalazi s djetetom - dodaje dr. Marton. </p><p>- Žene nakon poroda ostaju u bolnici dva do tri dana, tijekom kojih se još ne odvija prava laktacija, pa iako žene dobiju dijete na prsa radi privikavanja na dojenje, naša iskustva ne govore dovoljno o tome postoji li prijenos virusa s majke na dijete preko majčinog mlijeka. No, nismo imali takav slučaj i nismo imali niti jednu prijavu da se takav prijenos dogodio kod žena koje su bile Covid pozitivne i rodile su kod nas - kaže ginekolog dr. Dubravko Lepušić, iz KBC Sestre milosrdnice.</p><p>Naš sugovornik kaže kako rezultati ovog istraživanja svakako ohrabruju, no suzdržan je od komentara jer smatra kako još uvijek nemamo dovoljno iskustava da bismo ga mogli uzeti zdravo za gotovo. </p><p>- Također, osobno ne mogu komentirati mogućnost prijenosa Covida putem krvi, mlijeka ili drugih izlučevina, još uvijek mi se čini da o svemu tome ne znamo dovoljno kad je u pitanju korona virus. Za neke čvršće zaključke trebat će nam svakako puno više studija - kaže. </p><p>Slično odgovara i pedijatar dr. Milivoj Jovančević, koji kaže kako unatoč otvorenim pitanjima ostaje kod preporuke da i žene koje su Covid pozitivne trebaju nastaviti s dojenjem. </p><p>- Svakako bih to preporučio. Prije svega, ono što do sada znamo jest da se korona prenosi prvenstveno kapljičnim putem, pa je moguće da je to jedan od faktora koji je pomogao da se virus slabije prenosi s majke na dijete, budući da pozitivne majke sigurno paze na pridržavanje mjera zaštite djeteta. Drugi mogući razlog je činjenica da se do sada pokazalo da se Covid kod trudnica i male djece pojavljuje u nešto blažem obliku nego kod ostale populacije, pa je moguće da majke zapravo i nisu visoko zarazne - kaže dr. Jovančević.</p><p>Pojašnjava kako su neke studije pokazale da se u slučaju Covida kod trudnica i male djece događa suprotno nego kod gripe. </p><p>- Naime, u slučaju zaraze gripom, kod trudnica se razvija vrlo snažna imunosna reakcija, koja može biti razlogom za razvoj težih komplikacija. Isto je i kod male djece, dok je u slučaju zaraze korona virusom njihova imunosna reakcija nešto blaža, pa su i komplikacije rijetke - kaže.</p><p>- No, koliko god istraživanje koje su talijanski stručnjaci prezentirali ovih dana ukazuje na to da u mlijeku trudnica koje su oni testirali nema prisutnog virusa, mislim da za sigurniju potvrdu te teze trebamo pričekati više takvih istraživanja - zaključuje. </p><h2>Dojenje ne treba prekidati </h2><p>Istraživanje koje su talijanski stručnjaci objavili ide u prilog nedavnim preporukama WHO-a kojima se, čak i uz dosad dostupne limitirane informacije te uzimajući u obzir sve prednosti dojenja na imunosni sustav djeteta, ono savjetuje i Covid pozitivnim majkama - istaknuo je koordinator istraživanja i ravnatelj sveučilišne neonatologije u torinskoj bolnici Sant'Anna, Enrico Bertino. Kao što smo vidjeli, i naši se stručnjaci, bez zadrške slažu s tim. </p><p>Prof. Lembo je istaknuo da se na torinskom sveučilištu već godinama istražuje antiviralno djelovanje majčina mlijeka, dodavši da su otkriveni i neki njegovi novi aktivni sastojci koji novorođenče mogu zaštititi od virusnih infekcija. </p><p>- Iz tog razloga, osim u posebnim slučajevima, dojenje je važan izvor zdravlja za novorođenče i iznimno je značajno za jačanje imuniteta bebe - zaključio je Lembo.</p>