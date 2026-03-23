Muzej 'The Witch of Grič' u Zagrebu otkriva mračnu povijest progona vještica. Oživljava tragične sudbine 250 žena i donosi autentične artefakte iz tog vremena
Novo top mjesto: Muzej The Witch of Grič u Zagrebu vodi vas kroz magične priče vještica
U Skalinskoj ulici na broju pet smjestio se novi, po mnogočemu jedinstven zagrebački muzej 'The Witch of Grič'. Opisan je kao 'skoro najmanji muzej na svijetu', a posvećen je mračnom i često prešućivanom dijelu povijesti glavnoga grada - progonu vještica. Za sve ljubitelje magije i mračnih priča, ovaj će vas prostor osvojiti već na prvi korak - čim smo ušli, dočekali su nas zvukovi koji stvaraju dojam kao da sama vještica miješa napitak u velikom loncu, dok svijeće posvuda dodatno pojačavaju atmosferu, a prigušena svjetla stvaraju osjećaj povratka u neko drugo vrijeme. U takvom ambijentu dočekala nas je prigodno obučena Laura Bradarić, vodič u muzeju, koja nam je otkrila priču o stoljećima straha, optužbi i tragičnih sudbina žena koje su živjele na području današnjeg Zagreba.
