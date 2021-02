Čini se da je prošlo mnogo vremena otkako smo se obvezali da ćemo manje piti, bolje jesti, više vježbati, smanjiti potrošnju i prestati stalno buljiti u mobitel. Budite nježni prema sebi, nikome nije lako.

U siječnju 2021. smo trebali usvojiti zdraviju novu godinu i oprostiti se od užasne 2020. godine. Ljudi su si postavili ciljeve poput provođenja manje vremena po društvenim mrežama, više treninga, više šetnji u prirode, a možda i više meditacije te manje prejedanja. No, 2021. jedva da je započela i već je testirala naše plemenite težnje. Nastavile su se sve loše stvari povezane s pandemijom, a zbog koje pati i gospodarstvo.

Tako da i nije iznenađenje to što je početak veljače i što je sve ponovno puno mrtvih obećanja.

- Svijet gori. Zašto pokušavate izgubiti 20 kilograma - rekla je Asia Wong, klinička socijalna radnica i direktorica savjetodavnih i zdravstvenih službi sa Sveučilišta Loyola u New Orleansu.

'Kamo god se okrenete, stresno je'

Prošle je godine Rebecca Fletcher, učiteljica u Wirralu u Engleskoj, rekla da je cijeli mjesec siječanj prošla bez pijenja alkohola. Nakon što se za praznike prepustila proseccu, odlučila je pokušati ponoviti taj uspjeh. Fletcher (49) rekla je da je odustala nakon samo dva tjedna.

- Žao mi je, ali jednostavno ne ide - rekla je na Twitteru, objavivši fotografiju čaše sivog pinota. Rekla je da je njezin pokušaj mjesec dana trijeznosti upropastio nagli porast slučajeva Covid-19 koji je potaknuo vladu da naredi potpuno zaključavanje i stvorio bunu u školama, gdje su učitelji i učenici neprestano u neizvjesnosti kada bi se mogli vratiti u učionicu.

- Osjećam da je stresno kamo god se okrenete - dodala je. Stručnjaci kažu da ne bi trebali biti previše strogi prema sebi. Sarah Wakeman, liječnica medicine ovisnosti iz opće bolnice Massachusetts u Bostonu, rekla je da pristup napuštanja supstanci 'sve ili ništa' može ostaviti ljude u osjećaju srama ili razočaranja.

- Ovo je bez presedana. Svi si trebamo dopustiti malo milosti - rekla je. I dok obećanja da ćete ostati pribrani mjesec dana mogu biti dobar način da osoba procijeni zašto pije i zašto voli ili ne voli konzumirati alkohol, postoje nedostaci u tome da se alkohol zaista potpuno izbaci na određeno vrijeme.

- Taj pristup mogao bi neke ljude pripremiti za žešće pijenje nakon što ponovno počnu piti. Na primjer, netko se može osjećati smireno zato što je mogao prestati piti i stoga osjeća manje potrebe da vodi računa o pijenju ostatak godine - rekla je dr. Wakeman.

Ne, nije besmisleno donositi odluke

Nathian Shae Rodriguez (39), profesor novinarstva i medijskih studija na državnom sveučilištu San Diego, u prosincu je sebi dao dva obećanja: češće reći 'ne' i brže odgovarati na e-mailove.

- Ja sam prva generacija meksičko-američkog, neobičnog profesora i to samo po sebi dolazi s puno nevidljivog rada koji ljudi ne prepoznaju - rekao je. Studenti ga traže za savjet, a članovi fakulteta često ga traže da na predavanjima govori o pravima homoseksualaca i imigranata ili ga mole da se pridruži odborima, tvrdi Rodriguez. Odluke koje si je zadao za 2021. djelovale su mu se kao jednostavne i nužne.

- Prvih nekoliko dana bio sam na tapeti - rekao je. No uljudno je odbio razne zahtjeve za sjedenje u odborima i pisanje preporuka učenicima koje nije dobro poznavao. Zatim je došao 6. siječnja i opsada Kapitola. Studenti su bili prestrašeni i zbunjeni te su ga potražili na društvenim mrežama, gdje je aktivan. Profesor Rodriguez rekao je da su se gay studenti iz konzervativnih obitelji osjećali posebno loše.

- Trebali su uvjeravanje da će sve biti u redu - rekao je. Reći tada nekome 'ne' je bilo nemoguće. No učinkovit način za održavanje odluke je sjetiti se da imate još 11 mjeseci da ispunite svoje ciljeve, rekla je gospođa Wong, socijalna radnica. Obvežite se na to kao na cjelogodišnji plan.

Suočite se s tim: Siječanj je loš mjesec za promjenu navika

Ljudi se nose sa stresom kroz bijeg i nagrađivanje, rekla je Judy Grisel, profesorica psihologije sa Sveučilišta Bucknell i neuroznanstvenica. U idealnom slučaju, taj bi bijeg trebao doći u obliku kretanja, trčanja ili šetnje. Ali često, posebno u siječnju, kada su dani još uvijek kratki, bijeg znači popiti piće, sjesti ispred televizora ili uzeti pametni telefon i bezumno listati po društvenim mrežama.

Ljudi vjeruju da se mogu sami izbaciti iz loših navika, kad je ono što zapravo trebaju učiniti - pokrenuti se, rekla je. Pokret je, 'neiskorišten resurs'. Doktorica Grisel opisala je svog prijatelja koji je prestao pušiti trčeći oko kvarta svaki put kad je čeznuo za cigaretom. Teže je slijediti taj savjet kad je vani hladno, priznala je.

- Mislim da je to dio siječanjskog problema. Tako je mračno i hladno da se ne želimo pomaknuti. Ovo je stvarno teško vrijeme, vjerojatno najteže za promjenu - rekla je dr. Grisel, piše The New York Times.