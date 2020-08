- Unato\u010d trenutnoj situaciji, zbog koje u ovoj godini ne o\u010dekujemo velik broj ameri\u010dkih gostiju, va\u017eno je kontinuirano odr\u017eavanje interesa i percepcije na\u0161e zemlje kao sigurne i atraktivne turisti\u010dke destinacije -\u00a0naglasio je Stani\u010di\u0107.

25 najljep\u0161ih pla\u017ea na Jadranu koje svakako trebate posjetiti

Na\u0161a obala prepuna je skrivenih pla\u017ea i uvala na kojima mo\u017eete maksimalno u\u017eivati u ljetnim radostima. Pixsell - foto, video i news agencija iz Zagreba, izdvojila je 25 fotografija najljep\u0161ih pla\u017ea na Jadranu. Za fotografije su zaslu\u017eni Grgo Jelavi\u0107, Du\u0161ko Maru\u0161i\u0107, Ivo \u010cagalj, Josip Regovi\u0107, Goran Kova\u010di\u0107, Slavko Mid\u017eor, Davor Puklavec, Dino Stanin, Nel Pavleti\u0107, Jurica Galoi\u0107 i Dalibor Urukalovi\u0107.

Ako do sada niste posjetili ovaj raj na zemlji, sada je definitivno pravo vrijeme za to. Svatko \u0107e za sebe prona\u0107i savr\u0161en kutak, od kr\u0161a, sitnih kamen\u010di\u0107a do pje\u0161\u010danih zlatnih uvala.

Na popisu su se na\u0161le pla\u017ee - Sakarun, Zlatni rat, Stiniva, Rajska pla\u017ea, Banje, Klan\u010dac, Pupnatska luka, Zaton, Dubovica, Oprna, Kupari, Mali bok, Kralji\u010dina pla\u017ea, Divna, Vinogradi\u0161\u0107e, Lubenice, Punta rata, Veliki \u017eal, Velika pla\u017ea, Prapratno, Srebrena, Vaja, Vrgada, Bijeca i \u0160unj.\u00a0\u00a0

