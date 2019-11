Nunchi je korejska tajna sreće: Znate li kako se to prakticira?

Novinarka Euny Hong u svojoj novoj knjizi 'The Power of Nunchi: The Korean Secret to Happiness and Success' (Moć Nunchija: Korejska tajna sreće i uspjeha) pozabavila se tradicionalnim korejskim konceptom svjesnosti o situacijama i fokusu kojega nazivaju - nunchi. To je zapravo umjetnost razumijevanja onoga što ljudi misle i osjećaju.

Koreanci se s nunchijem upoznavaju od malih nogu, djeca od tri godine tamo već dobro poznaju tu riječ.

- Na primjer, ako svi stoje s desne strane pokretnih stepenica, a dijete se odmara sa lijeve, roditelj će reći: 'Zašto nemaš nunchi?'. To se djelomično odnosi na to da se ne bude nepristojan, ali isto tako ima značenje:'Zašto nije uključen u svoje okruženje - pojasnila je novinarka.

Sama riječ 'nunchi' otprilike bi značila 'mjerenje okom', a to je vrsta određivanja cjelokupnog konteksta i atmosfere u određenoj situaciji, a ne pojedinca. To se može primjenjivati, kaže, na gotovo sve društvene situacije u kojima se možete naći, od razgovora za posao do odlaska na vjenčanje.

Nunchi uključuje primjećivanje tko govori u kojem kontekstu, tko sluša, tko prekida, tko se ispričava, tko preokreće očima... Iz takvih situacija se mogu stvoriti potencijalno korisne informacije o procjeni prirode odnosa i hijerarhije unutar grupe, ali i cjelokupnog raspoloženja te kako se ponašati u skladu s time.

Korejci ne kažu da netko ima dobar nunchi, već brzi nunchi - sposobnost brzog određivanja promjena društvenih podataka. Neki ljudi imaju jake intuitivne sposobnosti pa takve znakove razaznaju i tumače vrlo brzo te su stalno u toku onoga što se događa oko njih.

Ljudi koji su imaju brzi nunchi daju si vremena kako bi 'pročitali' prostoriju punu ljudi u kojoj se nalaze i zato su njihove šanse za uspjeh u bilo kojem društvenom okruženju velike. Naime, veća je vjerojatnost da će se uklopiti i uspostaviti veze, a osim toga, manje su skloni nepristojnosti, neuračunljivosti ili tome da naprave neugodne propuste.

- Na vrlo osnovnoj razini ljudi će biti sretniji u vašem društvu ukoliko imate brzi nunchi. S Machiavellianove točke gledišta, u stanju ste brže pregovarati ako stojite u tišini, pažljivo slušate i prikupljate informacije od drugih, prije nego što nešto kažete - pojašnjava novinarka.

Ona smatra da nunchi može biti supersila za introverte jer je to nježna vještina utemeljena na diskreciji. Kaže da je njoj samoj prilaženje društvenim situacijama kroz prizmu nunchija čak pomoglo u borbi sa socijalnom anksioznošću, to joj je omogućilo da ostane pribrana u stresnim situacijama.

Ona smatra da ova vještina ne pomaže samo pojedincima već i cijelom društvu. Za primjer je navela Koreju i njezin brzi razvoj - od jedne od najsiromašnijih država svijeta do kulturološko moćne zemlje s visokim prihodima.

Zapitala se i zašto su, pored suptilne umjetnosti toliko snažnog nunchija, svjetski i korporativni lideri puno češće teatralni i vrlo glasni, a ne senzitivni, tihi tipovi.

- Na zapadu se naglašava autonomija i individualnost, a čini se da nunchi zagovara suprotno - kaže Euny Hong, a prenosi The Guardian.

