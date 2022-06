Nunchi - korejsko 'šesto čulo' možda je sastojak koji ljudima nedostaje za sreću i uspjeh

Nunchi se može definirati kao umjetnost prepoznavanja emocija drugih ljudi. To je koncept svjesnosti situacije koji se u Koreji uči od djetinjstva.

POGLEDAJTE VIDEO: Teorije zavjere

Doslovno značenje ovog izraza je 'vizualna procjena'. Drugim riječima, odnosi se na sposobnost da se vidi i prepozna ono što drugi ne mogu vidjeti. Podrazumijeva proučavanje ljudi, aktivno slušanje i obraćanje pažnje na detalje.

Primjeri nunchija mogu se vidjeti posvuda: brzim pregledom lako prepoznajete koji red ide najbrže na blagajni, pregledom ljudi u busu lako primijetite nekoga tko odudara, kome je možda potrebna pomoć, prepoznajete u razgovoru da nije trenutak za razgovor o određenim temama ili da vam vaš partner pokušava prenijeti loše vijesti.

To uključuje ponovno kalibriranje onoga u što vjerujete iz gesta, riječi ili izraza lica ljudi oko vas. Prepoznavanje mikro izražaja i proučavanje ljudi je vještina koja se može naučiti, ali je potrebno strpljenja i volje.

Nunchi je vrsta emocionalne inteligencije

Korejci ne govore o tome da imaju dobre nunchije, već brze nunchije. To podrazumijeva sposobnost brze obrade informacija koje doivaju iz svoje okoline promatranjem.

U Koreji se to uči od najranije dobi. Djeca se upozoravaju na važnost povezanosti s okolinom i proučavanja svijeta oko sebe.

- Djeca u Koreji znaju riječ nunchi već do treće godine - rekla je Euny Hong za The Guardian, autorica knjige 'Moć Nunchija: Korejska tajna sreće i uspjeha' (The Power of Nunchi: The Korean Secret to Happiness and Success).

- Obično to naučite kroz negativno iskustvo - ako svi stoje s desne strane pokretnih stepenica, a vi kao dijete stojite s lijeve strane, roditelj će reći: 'Zašto nemaš nunchija?' Djelomično se radi o tome da ne budete nepristojni, ali dijelom i o tome 'Zašto niste uključeni u svoje okruženje?' - objašnjava.

Koncept se uči i kod kuće i u školi, gdje ponekad nema domara, a školarci dijele poslove čišćenja, iznošenja smeća i pranja toaleta.

Djeca uče posljedice svojih postupaka i poštivanja okoliša, vodeći računa o tome od najranije dobi. Uljudnost i poštovanje su stupovi društva u Koreji.

To se ne tiče samo osnovne nepristojnosti, već se radi o razumijevanju prirode odnosa i hijerarhije unutar društva ili manje grupe ljudi, promatranju općeg raspoloženja i situacijskoj svjesnosti konteksta i događanja u stvarnom vremenu.

Tko prevrće očima, tko se ispričava, tko se smije, tko želi pomoći, a tko ne - sve te stvari pružaju korisne informacije koje će čovjeka uputiti u optimalno ponašanje unutar te grupe ljudi.

Oni koji imaju brze nunchije u stanju su uhvatiti promjenjive društvene informacije oko sebe. Oni to mogu iskoristiti kako bi izgledali kompetentni i angažirani, a to često znači da drugi vole biti u njihovoj blizini, što dovodi do boljeg društvenog života i često čini ljude sretnijima.

Ima dobrih i loših strana

Kao i sve u životu, moć nunchija ovisi o tome tko je koristi.

Hong je objasnila da, dok će mnogi s brzim nunchima imati bolji društveni život, oni s 'makijavelističkim' sklonostima ga mogu koristiti za svoje osobne interese i ciljeve, bez obzira na svoju okolinu.

Sa svojom suptilnom prirodom, Hong je dodala da bi nunchi također mogao biti izuzetno koristan alat za introvertirane ljude.

- Na zapadu se naglašava autonomija i individualizam, a čini se da nunchi zagovara suprotno - rekla je za Guardian.

- Ali razvijanje nunchija znači da koristite podatke dobivene iz svoje okoline u svoju korist kako biste stvorili udobnost za sebe i druge koji su u vašem okruženju - dodala je.

- Radi se o tome da znate što učiniti, kako djelovati i kako odgovoriti (ne nužno riječima) na ono što se događa oko vas - zaključuje Hong.

Najčitaniji članci