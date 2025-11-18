7 super savjeta nutricionista! Evo kako oni kupuju namirnice

Kupovina namirnica može izgledati jednostavno, ali način na koji biramo proizvode uvelike određuje kvalitetu naše prehrane, pa i kućni budžet
Registrirani nutricionisti razvili su strategije koje im pomažu da jedu nutritivno bogato, izbjegnu impulzivne kupnje i optimiziraju troškove. Njihovi izbori nisu slučajni, temelje se na planiranju, razumijevanju deklaracija i pametnom slaganju obroka.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1. UVIJEK PROVJERAVAJU JEDINIČNU CIJENU
Registrirana dijetetičarka Amanda Sauceda naglašava važnost čitanja sitnih slova na etiketama. Jedinična cijena – iznos po kilogramu, litri ili komadu – omogućuje objektivnu usporedbu proizvoda. Iako veća pakiranja često imaju nižu jediničnu cijenu, ona upozorava da to vrijedi samo ako ćete ih uistinu potrošiti. U suprotnom, bacanje hrane znači i bacanje novca.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
2. KUPUJU BEZ DJECE KAD GOD JE MOGUĆE
Prema dijetetičarki Tari Spisak, kupovina je učinkovitija bez djece jer je tada manje impulzivnih i slatkih proizvoda koji završe u kolicima. Kada nema mogućnost otići sama, bira online narudžbe s preuzimanjem, osobito za osnovne namirnice. Tijekom tjedna po svježe proizvode odlazi u manju, lokalnu trgovinu.
| Foto: Canva/Ilustracija
3. SVAKI TJEDAN ISPROBAJU JEDAN NOVI RECEPT
Sauceda preporučuje jednostavnu strategiju za raznolikiju prehranu: uvesti jedno složenije ili „otmjeno“ jelo tjedno. Time se povećava kulinarska vještina, ali i raznovrsnost obroka. Ovaj pristup održiviji je od ambicioznih tjednih planova i dugoročno pomaže pri ostvarivanju zdravstvenih ciljeva.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. PRVO BIRAJU CJELOVITE NAMIRNICE
Dijetetičarka Kiran Campbell svoju kupovinu uvijek započinje odjelom s nemasnim izvorima proteina, zatim bira cjelovite žitarice, voće, povrće i mliječne proizvode. Ovakva rutinska struktura osigurava da u kući uvijek ima sastojke potrebne za pripremu nutritivno bogatih i uravnoteženih obroka.
| Foto: CAREY JAMAN
COPR
5. NE ZADRŽAVAJU SE SAMO NA RUBOVIMA TRGOVINE
Iako je često popularan savjet da se „kupuje po rubovima trgovine“, Campbell smatra da se pritom propuštaju korisne namirnice. Konzervirano povrće, grah, riba ili piletina te smrznuto voće i povrće financijski su isplativi i nutritivno vrijedni dodaci prehrani. Ujedno služe kao brza rješenja kada ne znate što kuhati.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
6. NA POPIS DODAJU ‘FLEKSIBILNE’ NAMIRNICE
Kako bi izbjegla situacije u kojima planirani obrok više ne odgovara, Sauceda uvijek kupuje nekoliko „fleksibilnih“ namirnica – primjerice pečeno pile koje se sljedećeg dana može iskoristiti u tacose ili salatu. Ova strategija zadržava slobodu u planiranju, a osigurava da u kuhinji uvijek postoji baza za kvalitetan obrok.
| Foto: RossandHelen
7. VJERNI SU JEDNOJ TRGOVINI, ALI NE ISKLJUČIVO
Sauceda ima svoju glavnu trgovinu za većinu namirnica, ali kupnju nadopunjuje ovisno o tjednim akcijama. Posebnu pozornost posvećuje „mamcima za kupce“ – artiklima sa značajno sniženom cijenom. Takve ponude često su vrlo isplative, osobito kod proizvoda koje redovito koristi, poput određenih marki jaja.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija