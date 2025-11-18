7 super savjeta nutricionista! Evo kako oni kupuju namirnice

5. NE ZADRŽAVAJU SE SAMO NA RUBOVIMA TRGOVINE Iako je često popularan savjet da se „kupuje po rubovima trgovine“, Campbell smatra da se pritom propuštaju korisne namirnice. Konzervirano povrće, grah, riba ili piletina te smrznuto voće i povrće financijski su isplativi i nutritivno vrijedni dodaci prehrani. Ujedno služe kao brza rješenja kada ne znate što kuhati. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija