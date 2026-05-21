Obroci pripremljeni kod kuće, od svježih i minimalno prerađenih namirnica, daju veću kontrolu nad onim što djeca jedu. Iako to često zahtijeva više planiranja i vremena, dugoročno čini razliku
Suplementi nisu poželjni
Nutricionistica Šimić o dodacima prehrani: 'Djeci ništa ne može nadoknaditi izbalansiran tanjur'
Pravilno sastavljen jelovnik za djecu ne mora biti kompliciran, no važno je držati se osnovnih pravila. Kao jednostavan orijentir može poslužiti koncept Tanjur pravilne prehrane - polovicu tanjura trebali bi činiti povrće i voće, četvrtinu cjelovite žitarice ili proizvodi od cjelovitih žitarica (npr. integralni kruh ili tjestenina) ili krumpir, a četvrtinu izvori bjelančevina poput mesa, ribe, jaja, mahunarke, svježi sir. Uz to se preporučuju nezaslađeni mliječni proizvodi (mlijeko, jogurt) i voda kao osnovno piće. Jednako tako, važno je zadržati ritam obroka - tri glavna obroka uz dva međuobroka dnevno.
