'O, moj Bože' trenuci u seksu: Oči su mu odjednom 'nestale'...

Mljekar

Moj tadašnji dečko stao je usred seksa i pokušao mi pomusti grudi. Prije je radio na farmi krava. Počeo je glumiti da me muze i proizvodio je čudne zvukove, a onda se počeo smijati. Ništa mi nije bilo jasno. Pitala sam se što se događa, pa nisam ja krava, ispričala je Katie (22).

Foto: Dreamstime

'Brižni' ljubavnik

Jedan bivši ljubavnik usred seksa me slučajno opalio laktom u glavu. Raskrvario mi je nos. Rekao je da mi nije ništa i samo je nastavio, prisjetila se Emily (22).

Medicinski tehničar

Počela sam se maziti s jednim frajerom i on je u jednom trenutku posegnuo u svoj noćni ormarić. Mislila sam da će uzeti kondom, a on je izvadio kateter koji je sam napravio. Rekao je da ga to jako napaljuje, a ja sam istog trena rekla 'zbogom', opisala je svoje iskustvo Leah (27).

Ovisnik o crtićima

Jednom me tip pitao usred seksa: 'Osjećaš li ga sada, gospodine Klještiću (Mr. Krabs)?'. Nisam mogla vjerovati da citira rečenice iz Spužve Boba, začudila se Ria (22).

Glasni ljubitelj bradavica

Imala sam neugodan i loš seks s jednim muškarcem, kada je on u jednom trenutku počeo vikati: 'Diraj mi bradavice'. Iznenadio me njegov uzvik i počela sam ih dirati. Zbunjeno sam ih trljala, a onda mi je rekao da ih trebam čvrgati. To je očito radilo jer je bio gotov za pola minute, ispričala je Lily (25).

Čistunac

Jedan bivši ljubavnik htio je da se zajedno tuširamo svaki put nakon seksa. To samo po sebi i nije tako čudno, ali on to nije htio da bi se nastavili maziti, već me uistinu prao, ribanje i sve..., rekla je Natasha (22).

Foto: Fotolia

Izgubljeni dječak

Meni stimulacija g-točke nije nešto od čega ću doživjeti vrhunac. Znam točno kako moje tijelo funkcionira i skoro uvijek doživim barem dva orgazma tijekom seksa. Najčudnija stvar koja mi se dogodila nije toliko to što je tip napravio, nego ono što je rekao. Skoro 10 minuta mi je obrađivao g-točku i kada sam mu pokušala pristojno objasniti da to neće raditi i što bi trebao napraviti, samo se okrenuo i sav zbunjen rekao: 'Ali, to bi moralo raditi', opisala je svoje iskustvo Jane (28).

(Pre)vrući dečko

Partner me oralno zadovoljavao nakon što je jeo pileća krilca u ljutom umaku. Nije isprao usta kako treba i vagina me pekla sljedećih sat vremena, podijelila je svoje neugodno iskustvo Lizzy (22).

Povrijeđeni ego

Jedino čudno iskustvo koje sam imala je bilo kada sam prvi put oralno zadovoljavala partnera. Istog trena kada je doživio orgazam ja sam sve pljunula van, a on se odjednom jako uozbiljio i uvrijeđeno mi rekao: 'Nemoj to više nikada napraviti', ispričala je Freedom (22).

Foto: Allmoviephoto

Pseća ogrlica

Frajer je modificirao električnu pseću ogrlicu kako bi ju mogao staviti na sebe i htio je da ga šokiram strujom tijekom seksa. Rekla sam da neću i onda se on tijekom seksa počeo nekako čudno grčiti. Ispalo je da si ju je on ipak stavio i cijelo vrijeme se tresao zbog struje, prisjetila se Alicia (28).

Gledaj me u oči?

Bila sam s tipom koji je mogao okrenuti oči tako da mu se uopće ne vide zjenice. To je bilo uistinu zastrašujuće i nešto najčudnije što sam ikada vidjela. Žmirila sam cijelo vrijeme jer je seks ipak bio dobar, rekla je Caroline (29).

