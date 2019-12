Običnom kovanicom za minutu očistite sav kamenac sa slavina

Lilly Hangley (32) iz Telforda u Greater Manchesteru uzela je kovanicu i pokazala kako je bez skupih proizvoda za čišćenje na kamencem umrljanoj slavini dobila blistav sjaj, piše Daily Mail.

Kovanicu je kratko držala pod tekućom vodom, a zatim je njime sastrugala površinu. U samo nekoliko sekundi vratila je prvotni sjaj.

Uz video je napisala: Otkrila sam trik s kovanicom i išla ga iskušati. O moj Bože, potreslo me!

Ostali članovi grupe Hinch Army Cleaning Tips, gdje je objavila video, oduševljeni su te su i sami prihvatili izazov.

- Iskušala sam trik danas na slavinama u kupaonici! Nevjerojatno je - komentirala je članica grupe.

- Napravila sam to na slavini jednog našeg klijenta. Kakvo čudo - pridružila se pohvalama druga. Lilly je poslije objasnila da je iskušala mnoga sredstva za čišćenje prije nego što se odlučila na običan trik s novčićem.

- Iskušavala sam razne proizvode da uklonim kamenac, pa sam čak namakala pipe u octu po pola sata, no nije uspjelo. Sjećam se da sam na internetu negdje vidjela trik s kovanicom. Mislila sam da je to ludo, no svejedno sam iskušala - priznala je Lilly u razgovoru za Femail.

- Kamenac se skinuo doslovno u roku od jedne minute i to samo uz pomoć kovanice, bez dodatnih proizvoda. Od sada sve slavine u kući napadam kovanicama - nasmijala je.

U nevjerici zbog njezinog savjeta, korisnik društvenih mreža ostao je šokiran jednostavnošću.

- Uzmeš samo novčić i to je to - pitao je.

- Da. Staviš kovanicu pod mlaz hladne vode i potom protrljaš kamenac. Suludo, ali radi - odgovorila mu je.

Članovi grupe su se oduševili njezinim trikom, a neki tvrde kako su ga i sami iskušali te da je vrlo djelotvoran, no ima i negativne posljedice.

- Fenomenalno, ali zvuk koji nastaje dovodi me do ludila - priznao je jedan od članova.

Duhovita korisnica je dodala:

- Ja ću to iskušati sutra, ali vjerojatno nakon nekoliko čaša gina i uz vrlo glasnu glazbu.

