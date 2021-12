Bravo, cure, dopirao je do nas glas kojim je Ivan Dugaja (56) iz Čađavice tepao dvjema kobilama, starima 11 godina, koje su vukle jednoredni plug, kojim je do našeg dolaska izorao pola hektara oranice na okućnici. Na naš dolazak u hladno prijepodne Dugaja je zaustavio konje, iz kojih se dizao oblak pare, a oni su veselo zarzali. Nakon dogovora da ćemo Ivana pričekati dok obavi planirano oranje, on je potegnuo uzde i par divnih slavonskih hladnokrvnih konja krenulo je na njegovu zapovijed.