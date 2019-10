Obitelj Petković ima 11 djece: 'Proslavili smo 95 rođendana'

Upoznali smo se u crkvi sv. Nikole u Čakovcu. Bili smo četiri i pol godine u vezi i živjeli u predbračnoj čistoći. Vjenčali smo se i ubrzo dobili prvog sina Nou (17), pričaju Saša (45) i Tina Petković (41) iz Šenkovca. Danas, zajedno s Noom, imaju 11 djece - Tajnu (15), Brigitu (13), Vita (12), Leu (10), Pia (9), Frana (7), Viktora (5), Iskru (4), Filoteu (2) i 8-mjesečnog Florijana.

Velika obitelj živi u kući od 200 kvadrata, u kojoj su čak četiri sobe spavaonice za djecu. Od početka veze pričali su kako će imati petero djece. Nakon nekog vremena broj je porastao, ali to im ne predstavlja nikakav problem. Dapače, djeca su, kažu, Božji blagoslov.

Foto: Željko Hladika/24sata

Obitelj je stalno u pokretu, a kuća vrvi od dječjeg smijeha i radosti.

- Riječi "mama" ili "tata" čujemo barem deset puta dnevno od svakog djeteta. To je, znači oko 110 puta - smije se Saša koji radi kao programer u jednoj banci u Varaždinu. Supruga Tina završila je fakultet te je profesorica filozofije i religijskih znanosti, ali je trenutno domaćica.

- Ujutro se probudim oko šest ili pola sedam, spremam Viktora, Iskru i Filoteu za vrtić pa idem na posao. Vratim se doma i pokupim ih u vrtiću. Nakon toga je obiteljsko druženje, spremanje, razgovor, čišćenje, večernja molitva pa spavanje - priča otac Saša. S obzirom na to da Noa i Tajna idu u srednju školu, a Brigita, Vito, Lea, Pia i Fran u osnovnu - tek su predvečer svi kod kuće. Roditelji ih razvoze, a svaki od njih ima i svoj hobi.

Foto: Željko Hladika/24sata

- Noa i Vito treniraju nogomet, Tajna jahanje, a Brigita gimnastiku. Ona svira i flautu, Vito harmoniku, a Lea i Pia klavir - pričaju roditelji. Trenutno imaju jedan automobil i kažu da se nekad voze na "ture".

Do sada su s djecom, kažu, proslavili 95 rođendana. S obzirom na to da je to 11 rođendana godišnje, objasnili su kako one koji su "blizu", spoje i naprave dvostruko slavlje. Mama Tina kaže kako za mnogobrojnu obitelj kuha u samo u velikim loncima.

- Jedemo ono što se može brzo napraviti u velikim količinama. To su mlinci, a cure znaju skuhati i bolonjez. Jedemo puno juha i variva. Imamo i veliku peku pa u njoj pečemo krumpire i meso. Pečemo ćevape i kuhamo hrenovke - nabraja Tina. Saša dodaje kako je za večeru najpraktičnije mlijeko i pahuljice ili puno kruha.

Foto: Privatne fotografije

- Kuham i griz. To napravim do devet litara, a nekad znaju reći da im niti to nije dovoljno. Recimo, što se tiče tjestenine, potrošim kilogram i pol do dva po obroku - objašnjava majka. Što se tiče rublja, perilicu pune tri do četiri puta dnevno. Perilica suđa pere tri puta dnevno. Majka Tina je domaćica, ali priznaje kako bi jednog dana voljela raditi.

- Ne bih radila u struci, nego bih se voljela baviti dizajnom. Da krenem raditi, trebala bih unajmiti dadilju, a to će nas ispasti kao moja plaća. Tako da, trenutno sam kod kuće dok su djeca mala - kaže Tina. Prije su im pomagale i bake, ali one su sada stare pa se oslanjaju jedni na druge. U ovoj obitelji gotovo svaki mališan pomaže u kući. Bez njih, kaže majka Tina, to ne bi bilo moguće.

Foto: Željko Hladika/24sata

- Ja kosim oko kuće - objašnjava najstariji sin Noa. Tajna pomaže majci u svim kućanskim poslovima, pegla i posprema cipele. Brigita je zadužena za kuhinju.

- Perem i pospremam suđe i čistim radnu površinu i stol da bi bio spreman za ručak - govori Brigita. Vito posprema stol nakon jela i čisti kuhinjski pod. Lea i Pia se brinu za rublje. Jedna ga sprema, a druga stavlja na sušenje. Zajedno ga pospremaju po ormarima.

Fran je zadužen za čišćenje hodnika. Mališani dijele sve, skromni su i odlično se slažu. Roditelji za njih imaju samo riječi hvale.

- Oni su dobra djeca. Bolja su djeca, nego što smo mi roditelji - složili su se Tina i Saša u jedan glas.

