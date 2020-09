- Ova se staklenka, s tim poznatim logotipom, nalazi na policama trgovina diljem svijeta... ali, tamo je uvijek tamno sme\u0111e boje... okusa mlije\u010dne \u010dokolade. Ova ima bijelu, blago zla\u0107anu boju - dodao je.

Komentari njegovih pratitelja su svakojaki:



'To nije \u017eelja, to je potreba!'



'Dovraga DA'



'Omg'



The Snack Controller je otkrio tajnu

- Napravili smo to prema receptu drugog Instagramera aufstrichqueen_vera. Kombinirali smo dvije table bijele \u010dokolade, vre\u0107icu bijelih Kinder Schokobonsa, mjericu maslaca od lje\u0161njaka, sirup od lje\u0161njaka i obi\u010dno suncokretovo ulje. Pomije\u0161ajte sve zajedno, i to je to - prokomentirao je, a prenosi Mirror.

Recept za ovaj namaz po receptu na profilu aufstrichqueen_vera:

Sastojci:



200 g bijele \u010dokolade



187,5 g bijele \u010dokolade Moser Roth (Mousse Schokolade von Moser Roth)\u00a0



20 \u017eli\u010dica po 5 g biljnog ulja



35 g maslaca od lje\u0161njaka



Priprema:

Pomije\u0161ajte dvije vrste \u010dokolade zajedno s uljem u\u00a0blenderu do vrlo fine kremaste teksture. Zatim dodajte maslac od lje\u0161njaka i nastavite mije\u0161ati. Potom stavite u staklenku i ostavite da odstoji nekoliko dana\u00a0kako bi namaz dobio pravu konzistenciju.

\u00a0