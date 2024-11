Objavom šokirala vlasnike UGG-sica: 'Postoje dvije marke koje nisu iste kvalitete'

Phoebe Evans na svojoj TikTok stranici podijelila je otkriće koje je izludilo ljubitelje Uggica, prenosi The Sun. U razgovoru s pratiteljima, upitala je: “Jeste li znali da postoje dvije različite marke Uggsica? “Postoje OG Uggsice iz Australije, kao i američki brend Uggsica. Australski je izašao 1974., a američki odmah nakon njega. Ali, način na koji se razlikuje jest da na australskim piše Ugg proizveden u Australiji 1974., a na američkim piše samo Ugg. I poput onih iz SAD-a, možete ih nabaviti u JD-u, Officeu, znate, Footasylumu. Međutim, ako želite originalni australski par, morate ih unaprijed naručiti jer su ručno izrađeni".

- Zaprepaštena sam otkad sam saznala ovu informaciju - dodala je. To je dovelo čak do toga da neki korisnici društvenih medija nagađaju koje su Uggsice 'prave', a koje 'lažne'.

Phoebe je šokirala pratitelje koji nisu znali da kod kuće imaju lošiju verziju Uggsica

Cijene američkih Uggsica kreću se između 70 i 190 britanskih funti, ili između 85 i 230 eura, dok australske stoje i do 450 funti, odnosno 540 eura. Usred sve veće zbrke, tvrtka Ugg Since 1974. otkrila je vlastito objašnjenje na svojoj stranici. U toj objavi govore o razlikama između "Ugg" - koji je u vlasništvu Deckers Brands - i "Ugg Since 1974."

- Ovdje u Ugg-u Since 1974. često nas pitaju jesmo li ista tvrtka kao Ugg. Odgovor je odlučno ne (nismo ni na koji način povezani s Uggom), ali za one koji ne znaju za Ugg priču, lako je napraviti pogrešku. Trenutno nismo, niti smo ikad, bili poslovno povezani s Uggom. Tvrtka Ugg iz Deckers Branda nastala je nakon australske, tek 1995. godine i njihove Uggsice izgledaju vrlo slično - jedina razlika na oko je logo na poleđini", stoji u priopćenju. Naime, američke Uggsice nemaju natpis 'Since 1974.' na logotipu.

Iz konkurentske tvrtke također su se oglasili: “Deckers Brands je ekskluzivni vlasnik marke Ugg u Sjedinjenim Državama i širom svijeta u više od 150 zemalja. Deckers ostaje predan snažnom provođenju svojih prava intelektualnog vlasništva kako bi zaštitio naše potrošače od prevare da kupe proizvode koji krše prava. Jedan od stupova brenda Ugg je proizvod koji je izrađen da traje. Iznimno smo ponosni na materijale koje koristimo, inovacije oko novih materijala i dugovječnost naših proizvoda".

Original, na čijoj etiketi piše oznaka proizvođača Ugg Since 1974.

Mnogi obožavatelji mode požurili su u komentare Phoebeinog videa kako bi podijelili svoje mišljenje. Jedan piše:

- U prav si! Dobio sam par Uggsica, ali ne australskih i da budem iskren, skroz su s** Ugg Australia.

Drugi komentator dodaje: "Da, najbolje Uggsice su one iz Ugg-Since 1974. iz Australije, dok se treći komentator iznenadio, napisavši da sad zna zašto njegove Uggsice ne traju.

Etiketa proizvođača bitno se razlikuje, neki kažu i kvaliteta

- Moja posljednja dva para prestala su izgledati lijepo nakon mjesec dana, pa sada kupujem samo DHgate jer ne plaćam 200 eura za cipele koje traju mjesec dana, tako da ova objava ima smisla. Netko je usto komentirao: "Ugg Australia traje puno dulje i puno je bolje kvalitete."

- Dobio sam originalne Uggsice iz Australije još 2010. kada je moj tata bio tamo zbog posla. Čokoladno smeđe. I još uvijek ih se ne mogu riješiti - zaključio je.