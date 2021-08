Tajne ženine duše mogu se otkriti i prije nego što se s njom stopite u strastvenom zagrljaju, a sve odgovore možete pronaći u staroj španjolskoj umjetnosti proricanja - sternomantiji. Naime, ovaj pojam odnosi se na proricanje budućnosti iz oblika i obilježja na prsima, a u današnje vrijeme ovom se metodom služe i stručnjaci. Tvrde da ženin karakter možemo pročitati iz oblika i veličine njezinih grudi.

Talijanski seksolog Piero Lorenzoni objasnio je da ženine grudi mogu naznačiti karakter u istoj mjeri kao što to čini astrologija. Tipove grudi usporedio je s voćkama te tvrdi kako veličina i oblik grudi muškarcu mogu otkriti sve o nekoj ženi. Prema njegovoj teoriji, žene s malim grudima su uzbudljive, inteligentne, vole seks te su pravi životni suputnici.

No žene s velikim grudima dijeli na one koje će rijetko odbiti poziv na seks i dame koje više uživaju u nježnosti. Prema obliku poprsja Lorenzoni je žene podijelio na dinje, grejp, kruške i limune. Dodao je i naranče te tvrdi kako žene s takvim oblikom grudi nisu lude za seksom, no vole maženje.

Dinja traži divljenje

Voćni popis počinje s dinjama. Piero tvrdi kako se žene okruglih grudi doimaju majčinski. No žene s poprsjem u obliku dinja prije svega žele divljenje muškaraca. Ako ih razmazite, vrlo će rijetko odbiti vaš poziv na seks.

Limun je u potrazi za užitkom

Muškarci koji vole žene divljeg karaktera trebali bi birati one čiji vrh poprsja podsjeća na polovicu limuna. Ove su žene pune života, ponekad drske, ali iznad svega žele život pun iznenađenja i adrenalina.

Grejp voli nježnost i nije za veliku strast

Žene koje se kriju iza ovakvih grudi daleko su od onoga što oni očekuju. Možda djeluju seksi i zavodljivo, no one su u biti stidljive i nisu zainteresirane za velike izljeve strasti. Razmazit će partnera, ali ispred seksa stavit će izmjenjivanje nježnosti.

Kruška je sklona preljubu

Ako vas je zaintrigirala žena s prsima u obliku kruške, znajte da, iako su konzervativne, žene ovakvog poprsja vole voditi ljubav u svim varijantama. I pripazite! Iako djeluju vrlo ozbiljno, ove su pripadnice nježnijeg spola sklone preljubu.