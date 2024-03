Oborit će vas s nogu: Ova 4 znaka Zodijaka se najbolje ljube

Nema ništa gore nego ljubiti se s nekim tko nema pojma što radi. Ljubljenje vas treba ostaviti bez daha i toliko očarati da poželite još. Ako ne znate koji horoskopski znakovi imaju najbolje tehnike ljubljenja - nastavite čitati, oni vas sigurno neće razočarati.

Bik

Jedna stvar oko koje se sve vaše bivše ljubavi mogu složiti je to da se izvrsno ljubite. Ne morate se ni previše truditi jer vam senzualna povezanost dolazi prirodno. Ne samo da Bikovima vlada Venera - planet ljubavi i zadovoljstva - već su i zemljani znak, što znači da su duboko povezani sa svih pet ljudskih osjetila, a to su okus, miris, dodir, zvuk i vid. Njihova strpljiva priroda znači da ne žure, već dopuštaju da napetost prije poljupca lagano raste. A dok se konačno nagnu, partner pršti od želje i praktički moli za poljubac.

Foto: Dreamstime

Vaga

Vi ste tip osobe zbog koje se ljubavnik osjeća kao kod kuće, tamo gdje pripada. Potpuno ste usredotočeni na njega i spremni ste mu se u potpunosti posvetiti. Poljupci Vage ne samo da su neodoljivi, već i nevjerojatno ljekoviti te obilježeni ravnotežom i harmonijom. Kad nekoga poljubite, to je zato što znate da mu je to očajnički potrebno, a duboko u sebi znate da ste jedini koji mu može dati točno ono što želi.

Škorpion

Škorpioni su malo grubi kada se ljube, ali upravo to ih čini posebnim. Njima vlada Mars - planet iskonskih želja - što znači da svaki njihov potez dolazi duboko iznutra. A ako nekoga odluče poljubiti, to je zato što ga žele svim svojim bićem. Njima poljubac bez prave strasti nije pravi poljubac. Kada se ljube, uvijek se događa duboka razmjena energija i u tom procesu vam poklanjaju dio sebe. Ne samo da bi njihov poljubac može nekoga potpuno promijeniti, već vodi do nečeg više jer se uvijek ljube kao da im je zadnji put.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Riba

Kad nekoga poljube, odvedu ga u potpuno drugačiju stvarnost. Ribe su horoskopski znak snova, fantazije i čiste ljubavi, zbog čega je ljubljenje njihova specijalnost. Kad su s nekim koga žele poljubiti, one se tome u potpunosti posvete i trude se maksimalno kako bi ugodile svojoj boljoj polovici. Njihovi poljupci su toliko nezaboravni da ih njihovi ljubavnici požele staviti u bocu i sačuvati za kasnije.