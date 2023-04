Oborit će vas s nogu: Ovo su najseksi horoskopski znakovi

12. Vodenjak

Pripadnici ovog znaka su po prirodi usamljenici te im treba puno vremena da se nekome otvore, čak i partnerima. To jako oprezno i rezervirano ponašanje je glavni razlog zašto je Vodenjak zadnji na listi seksepilnih znakova.

POGLEDAJTE VIDEO: Najzločestiji znakovi Zodijaka

11. Jarac

Jarci nisu loši ljubavnici, ali su strašno zahtjevni kod izbora partnera. To često dovodi do 'vakuuma' između njih i potencijalnih partnera.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

10. Bik

Pasti na Bika može biti najbolja ili najgora stvar koja se čovjeku može dogoditi. Iako su jako odani, što je veliki plus kod izbora partnera, njihova tvrdoglavost strašno odbija i zna dovesti do nesporazuma s partnerom, kao i do dosadnih 'fizičkih iskustava'.

9. Djevica

Djevica može biti pravi manijak kada je u pitanju intimnost s partnerom zbog svih tih sitnih detalja koje opsesivno mora pratiti i time potpuno uništiti doživljaj, piše The Minds Journal. Na drugu stranu, Djevica je jako brižna i nježna prema partneru.

8. Vaga

Vaga bi mogla biti jedna od najkreativnijih i najstrastvenijih znakova da ne postoji mali problem - posesivnost. Strast koja je pokreće u krevetu ju pokreće i u ljubomori te se to često zna pretvoriti u pretjeranu potrebu za pozornošću, što na kraju partnera može izluditi.

7. Blizanci

Blizanci mogu biti jako strastveni ako znate kako ih uzbuditi. Ako znate što vole u krevetu i možete 'se sinkronizirati s njima', doživjet ćete fantastično senzualno iskustvo.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

6. Strijelac

Istraživačka i avanturistička priroda Strijelca nije ograničena samo na životne prilike. Ako ste u krevetu sa Strijelcem, možete očekivati 'neočekivano' i iskustvo koje teško da ćete s ikim drugim moći ponoviti. Ali, i sa zločestim osmjehom na licu.

5. Rak

Rak je vrlo strastven i emocionalan i to je dobro izraženo kada je u krevetu. S njim, seksualno iskustvo je poput vlaka smrti u zabavnom parku - bit će vrhunaca i padova, većih nego što ste ih mogli zamisliti.

4. Lav

Lav je žestok i dominantan, a njegova strast i moć u krevetu kod partnera potiče želju da se što prije vrate u spavaću sobu. Međutim, Lav je sklon narcisoidnosti koja može uništiti sve senzualne trenutke u krevetu.

3. Ovan

Vodenjaci su strastveni i senzualni partneri, a u kombinaciji sa željom da izluđuju svoje partnere užitak u krevetu mogu podići na nevjerojatne visine. Na drugu stranu, ta njihova potreba za igrom može dovesti i do razočaranja, ovisi s kakvim su partnerom.

Foto: Screenshot/Facebook, Pixabay

2. Ribe

Staromodni romantičari, pripadnici ovog znaka će oduševiti partnere senzualnim zavođenjem i nezaustavljivom strašću. Zavodljiva priroda Riba i sposobnost da se prilagode će oduševiti partnera.

1. Škorpion

Nitko ne zna bolje voljeti od Škorpiona. On je najstrastveniji i najintenzivniji partner od svih. S njima, čovjek će se uvijek osjećati kao u raju i nadati se da će romansa trajati vječno.

Najčitaniji članci