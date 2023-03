Obožavam biti kućanica i mislim da su žene zaista najsretnije kada su kod kuće, pa i bez djece

Mikayla Herrmann (25) iz Oklahome, oduvijek je maštala o tome da ostane kod kuće i bude tradicionalna domaćica. Želja joj se ispunila kada se udala i počela živjeti na farmi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prema njezinom mišljenju žene su 'ispunjene' kod kuće, čak i kada nemaju djecu. Mikayla se udala za svog supruga Samuela prije pet godina. Upoznali su se u crkvi još u srpnju 2017. i od tada su se čuli svaki dan. Mikayla se brzo zaljubila i udala za Samuela sljedeće godine.

Priznala je da je oduvijek maštala o tome da bude domaćica, pa je posvetivši život takvom načinu života ispunila svoje najdublje želje.

- I ja i muž odgajani smo više tradicionalno, mislimo da je najbolje da se žena brine za dom i djecu, a da muž donosi prihod. Nekoliko generacija žene u našim obiteljima bile su domaćice i nisu imale posao izvan kuće, tako da zapravo nisam razmišljala o tome što ću raditi nakon udaje. Moj suprug ima vlastitu radionicu i metaloprerađivačku radnju u našem malom gradu i uživam ga podržavati u tome - objasnila je.

Dok je odrastala, sanjala je baš o takvom načinu života. Rođena je i odrasla u velikom gradu i nikad nije mislila da će joj se snovi jednog dana ispuniti.

Prije nego što se par vjenčao, Mikayla je radila dva posla, kao njegovateljica i kao optičarka. No nakon što se udala, preselila se u Samuelovo malo mjesto i počeli su voditi farmu. Njezin suprug je imao samo nekoliko godina iskustva u uzgoju stoke.

- On me u potpunosti podržava i pomaže mi tu i tamo srediti stvari, ali naš život na farmi uglavnom je bio moj san i moja je odgovornost. Prešla sam put od nula poljoprivrednih znanja do uspješnog imanja. Većinu vremena provodim vani brinući se o životinjama i uzgajajući vrt. Prošle godine uzgojila sam mnogo proizvoda za jelo tijekom cijele godine. Također sami uzgajamo i prerađujemo svoje meso - priča Mikayla, koja također uzgaja mliječne koze za mužnju, ali i za proizvodnju sapuna, sireva i karamela.

Sretna domaćica za cilj si je postavila što više kuhanja, ispočetka. To znači da ona sama peče svoj kruh, uzgaja začine i obično najmanje 90% obroka ide s farme na stol. Povrh svega toga, ona uživa u mnogim drugim hobijima kao što su šivanje, slikanje, vezenje, dotjerivanje namještaja i sviranje klavira, prenosi Daily Star.

- Trenutno nemamo djece, iako je to moj najveći san. Voljela bih jednog dana imati veliku obitelj. Drugi uvijek osjećaju potrebu podijeliti svoje mišljenje o tuđem životnom stilu, a to je dovelo i do nekoliko komentara i pitanja o mom. Najčešće me pitaju je li mi dosadno biti žena koja je kod kuće bez djece ili sam samo lijena, pa čak pitaju i osjećam li se 'ispunjeno' bez karijere... Moj odgovor je da mi definitivno nije dosadno. Nemam vremena za ljenčarenje. Što je ispunjenije od uzgoja cjelokupne hrane za obitelj i stvaranja osjećaja dobrodošlice u domu za sve koji uđu... Veseli me raditi te stvari i to je nešto najljepše što sam ikada osjetila - objašnjava.

Poručila je onima koje razmišljaju o tome da budu 'domaćice', da zapravo ne moraju zarađivati veliku količinu novca da bi živjele. Mikayla je priznala da njezin životni stil ne dolazi bez odricanja, ali kaže da je sve vrijedno toga.

- Pronađite radost u služenju svojoj obitelji. Pronađite radost u svakodnevnim zadacima. Pronađite zajednicu žena koje imaju isti način razmišljanja i imaju gostoljubivo srce. Pozovite ih u svoj dom. Ima li boljeg načina da provedete svoje vrijeme od toga da svoju kuću učinite domom i da ponudite dobrodošlicu svima koji vam dođu - savjetuje.

Najčitaniji članci