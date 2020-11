Obožavate žvakaće gume? To bi mogao biti razlog i za viška kila

Za žvakaćim gumama obično se posegne u trenutcima stresa, gladi ili kada želimo osvježiti dah. Ali, važno je da ne pretjerate jer mogu izazvati neke posljedice

<p>Žvakaće gume uglavnom su bez šećera,a neke čak sadrže i određene korisne sastojke, ali to što je neki proizvod bez kalorija ili bez šećera ne znači i da je zdrav:</p><h2>Pretjerano žvakanje može povećati mišiće čeljusti.</h2><p>Stručnjaci podsjećaju da ova navika, ako je pretjerana, može promijeniti značajke lica. Na primjer, netko može dobiti četvrtastu liniju čeljusti. Osim toga, pretjerana upotreba mišića za žvakanje može uzrokovati glavobolju.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (najzdravije namirnice):<br/> </p><h2>Žvakaće gume mogu potaknuti na konzumiranje nezdrave hrane</h2><p>Ako redovito žvačete žvaku prije jela, vjerojatno biste radije pojeli nešto nezdravo. Barem je ovo pokazalo istraživanje provedeno 2013. godine. To je zato što mentol u žvakaćoj gumi dodaje gorčinu voćnim okusima, a neki ljudi mogu pokušati suzbiti okus s nezdravim i lako dostupnim alternativama, poput hamburgera ili čipsa.</p><h2>Žvakaća guma bez šećera može uzrokovati nadutost</h2><p>Žvakanje žvakaćih guma može dovesti do gutanja viška zraka što može uzrokovati bolove u trbuhu i nadutost.</p><h2>Umjetni zaslađivači mogu promijeniti vašu crijevnu floru</h2><p>Žvakaća bez šećera prilično je popularna među ljudima koji nastoje održati formu. Međutim, neka istraživanja kažu da ako takva guma sadrži umjetne zaslađivače, njezina česta konzumacija zapravo može dovesti do disbioze crijevne flore i potaknuti bakterije koje su odgovorne za pretilost, piše <a href="https://brightside.me/wonder-curiosities/why-chewing-gum-can-make-you-chubby-799830/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_smart_is_new_sexy&fbclid=IwAR0hBjz4yY41bdErG2GibrpyZBSt4ZjMPWyVZWHYZtbkUp_KE3-1cWAnY2s">Bright Side</a>.</p><p> </p>