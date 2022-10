Obrijala cijelo tijelo prije prvog poroda: 'Babice za to nije briga'

Rađanje je prirodno iskustvo - a to znači da stvari ponekad mogu biti neuredne. Sati provedeni u rađaoni uz veliku bol i trudove također su sastavni dio iskustva. No to ne znači da neke žene neće pokušati izgledati najljepše moguće dok rađaju.

Mami petero djece, Majdi Medved, to nije strano. Prije prvog djeteta, trudna mama odlučila je iskoristiti kremu za brijanje i britvicu i cijela se obrijati. Međutim, stvari su se svakako promijenile kada je dobila peto dijete.

U isječku na TikToku koji je skupio milijune pregleda, Majda je iskreno podijelila svoju novu i staru rutinu prije porođaja. Zanosna trudna mama skinula se u bikini i cijelo tijelo namazala kremom za brijanje.

- Moja prva trudnoća: 'Brijem svaku dlačicu prije trudova kao elegantna otmjena žena kako medicinske sestre ne bi bile užasnute mojim izgledom' - priznala je.

Iako, nije to bio slučaj za svaku njezinu trudnoću. Majda je odlučila prigrliti dlake.

- Moja 5. trudnoća: 'Ne zamaram se s takvim stvarima i na porođaju se pojavim dlakava od glave do pete' - ispričala je Majda.

Dodala je da babice, imale na sebi dlake ili ne, nije briga kako izgledate.

Majda nije bila jedina koja je prigrlila svoje dlake jer su mnoge žene u komentarima ispod videa odlučile podijeliti svoje iskustvo s poroda.

- Čak se ni ne brijem za svog dečka… Definitivno se nikad ne bih obrijala za porod - rekla je jedna.

U međuvremenu, druga žena je otkrila: 'Prdnula sam tijekom rađanja, a oni su bili tako jako ljubazni. Svejedno stalno razmišljam o tome'.

U komentarima se javila i jedna medicinska sestra te otkrila što misli o dlakama na trudnicama koje rađaju.

- S ponosom mogu reći da nas nije briga imate li dlake, ako ništa drugo, to vas čini ljepšom i ženstvenijom! - uvjeravala je, piše Daily Star.

