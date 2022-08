Obrve se mijenjaju s godinama: Prilagodite oblik i način njege

Kao i čitavo lice i obrve 'cure' prema dolje, više nisu toliko visoke, pomalo se spuštaju, a nerijetko s vremenom postaju asimetrične, komentirao je stručnjak za obrve Joey Healy iz New Yorka.

Njega obrva i način održavanja mijenjaju se s godinama, odnosno kako vrijeme prolazi, valja obratiti pažnju na različite stvari.

Obrve u dvadesetima

- Bitna je prevencija, pazite koliko čupate. Ako možete ostavite svoje obrve na miru. Nemojte pokušati mijenjati prirodni oblik luka - savjetuje Healy.

Trendovi se mijenjaju, no ne treba ih slijepo slijediti. S godinama obrve postaju sve rjeđe, pa ako ih jako čupamo u dvadesetima, do četrdesetih one će biti previše rijetke.

Koristite lagani gel ili puder sjenilo za obrve. Kad je riječ o održavanju, držite se minimalizma.

Obrve u tridesetima

- Vjerojatno ćete se u ovim godinama usredotočiti na gustoću, jer većina žena primjećuje promjene na tom djelu lica - komentira stručnjak.

Idealno je vrijeme da nabavite neki serum ili njegu s hidratizirajućim sastojcima. U ovim godinama dlaka obrve postaje grublja i lomljiva. Healy savjetuje ricinusovo ulje za bolji rast dlake i njegu.

Obrve u četrdesetima

U toj dobi možda ćete primijetiti lošiju definiciju obrva, postaju rjeđe i različite. No, definirane obrve mogu poboljšati okvir lica, pružiti mu vizualni lifting te pomladiti ga.

- Predlažem olovke za obrve za bolju definiciju, umjesto pudera koji je lakši - veli Healy za mbg.

Predlaže njegu tog područja s formulama koje sadrže vitamin C.

Obrve u pedesetima i kasnije

Luk se ravna, obrve postaju rjeđe, stoga stručnjak predlaže mrvu highlightera na tom području, tik ispod luka. Na taj način obrva djeluje više.

Ako ste primijetili da dlake postaju sijede, možete ih ujednačiti bojom za obrve koje imaju pepeljasti ton, kako na kraju ne biste djelovali umjetno.

Naime, prejake obrve daju dojam strogoće, a idealna boja je ona u skladu s bojom kose, koja se ne ističe previše.

