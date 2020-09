Obrve stare s tijelom: Spriječite njihovo ispadanje i promjene

Vazelin će podebljati dlaku, a ricinusovo i maslinovo ulje potaknuti rast. Odredite idealnu debljinu obrva kao i luk kako bi vaše obrve imale 'antiage' efekt na lice, savjetuju slavni vizažisti

<p>Najtraženiji vizažisti tvrde da se danas više nego ikad u posljednjem desetljeću nametnuo trend velikih obrva, a njega dosljedno primjenjuju na modelima i slavnim ljepoticama.</p><p>No, važno je naglasiti kako obrve nisu imune na starenje - one se s vremenom stanjuju, sijede te prestaju rasti na dijelovima gdje smo ih dosljedno čupali.</p><h2>Dodaci za očuvanje ljepote obrva</h2><h2>Koliko debele trebaju biti?</h2><p>U prosjeku se u jednoj obrvi nalazi 250 dlačica, no kod nekih brojka doseže i 550. Njihova gustoća može se pojačati bojanjem, trajnim ili privremenim, popunjavanjem sjenilom ili olovkom, te serumima, no vrlo je bitno da se sve radi unutar prirodnog oblika obrva. </p><p>Obrve se smiju povećati svega milimetar s donje i gornje strane da bi i dalje izgledale prirodno, savjetuju vizažisti.</p><h2>Kako ih oblikovati?</h2><p>Stavite olovku na jednu stranu nosa i usmjerite je ravno prema obrvama - ovdje bi vaše obrve trebale početi. Sve između te točke i vaše druge obrve treba biti počupano. Ostavljajući olovku uz bočnu stranu nosa, usmjerite je dijagonalno od nosnice do vanjskog ruba šarenice - ovdje bi se trebale saviti vaše obrve. Usmjerite olovku od vanjskog kuta nosa dijagonalno prema vanjskom kutu oka - ovdje bi trebale završiti vaše obrve, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/9-steps-to-groom-youthful-looking-brows-from-makeup-artist">mbg.</a></p><p>Očetkajte obrve prema njihovom smjeru rasta kako biste mogli vidjeti sve duge dlake koje treba podrezati. Škarama za obrve vrlo pažljivo podrežite obrve, samo skinite vrlo malu količinu s vrha, tako da vaš prirodni oblik i dalje postoji.</p><p>Nanesite boju na obrve ispunjavajući ih olovkom malim potezima - tako će rezultat izgledati najprirodnije. </p><p>Obavezno napudrajte područje obrva prije nego što ispunite obrve, pogotovo ako imate masnu ili mješovitu kožu, jer će vam pomoći postaviti bazu koja će sve držati na mjestu. Što se tiče boje, birajte nešto što odgovara boji vaše kose (ako je kosa crna, odaberite više tamno smeđe boje, plavuše neka biraju sivkasto-smeđe nijanse). Ako vam se to ne da svakodnevno raditi, postoje i trajne boje za obrve koje drže do mjesec dana, ovisno o vašem tipu kože (kod masnije kože to je vrijeme nešto kraće).</p><p>Završite s gelom za obrve, koji će postaviti svaku dlaku na svoje mjesto i dati vašim obrvama lijep sjaj. Nakon što završite, obrve bi se trebale stopiti s ostatkom šminke i ne nadvladati vaše lice. </p>