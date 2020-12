Očistite čizmice! Sutra dolazi Sveti Nikola s darovima za djecu

Predaja kaže da je jedanput smirio vrlo nemirno more, zbog čega se danas smatra zaštitnikom mornara. Svojim blagoslovom ozdravio je dijete pa ga slijedom te legende nazivamo i zaštitnikom djece

<p>Mnoga djeca će u subotu navečer čizmicu postaviti pored prozora i u nedjelju dočekati darove svetog Nikole. Taj djedica s bradom i štapom rođen je u Patari 15. ožujka 270. godine, u bogatoj obitelji, ali nikad nije mario za bogatstvo. Vrlo rano ostao je bez roditelja, a kako je osjećao poziv da širi ljubav i dobrotu, otišao je u svećenike te na kraju postao biskup Mire, poznat po tome da je dane provodio pomažući ljudima u nevolji i šireći vjeru.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: U pučku kuhinju u Zagrebu dolazi sve veći broj onih u potrebi</p><p>Prema narodnom vjerovanju, činio je čuda, baš kao i Isus. Tako predaja kaže da je jedanput smirio vrlo nemirno more, zbog čega se danas smatra zaštitnikom mornara. Svojim blagoslovom ozdravio je dijete kojem je zapela riblja kost u grlu, pa ga slijedom te legende nazivamo i zaštitnikom djece.</p><p>No tradicija po kojoj vjerujemo u to da je on dobri duh koji daruje djecu vuče korijene iz druge legende: U blizini njegove rodne kuće živio je čovjek koji je nekad bio bogat, ali je izgubio službu i imetak. Imao je tri kćeri, koje je htio udati, ali nije im mogao dati miraz, pa je odlučio trgovati njihovom ljepotom i mladošću kako bi zaradio.</p><p>Kad je za tu odluku doznao sv. Nikola, uzeo je vrećicu, napunio je zlatnicima i noću je potajno ubacio zamotane zlatnike kroz prozor njihove kuće. Otac se ujutro začudio, no tim je novcem uspio opremiti i udati prvu kćer. Kad se to dogodilo drugi put, opremio je i udao srednju kćer. Kako se nadao da će isti dobrotvor doći opet, nekoliko noći navodno ga je čekao u zasjedi.</p><p>Postoje dvije priče o tome kako je završila ova legenda: Prema jednoj, otac je 'ulovio' sv. Nikolu ispod prozora i pronio tu vijest svijetom, a prema drugoj Nikola je vidio da ga otac čeka, pa se popeo na krov i zlatnike ubacio kroz dimnjak. Kako su se na otvorenom ognjištu sušile čarape, zlatnici su pali u njih, i odatle dolazi stavljanje darova bilo u čarape ili čizmice.</p><p>Biskup Nikola umro je nakon skromnog života 6. prosinca 343. godine i pokopan je u Miri. Zbog ljubavi prema bližnjima i činjenice da je cijeli život posvetio pomaganju ljudima u nevolji, proglašen je svecem, a svi oni koji se barem malo ugledaju na njega i tijekom godine učine nešto dobro ljudima oko sebe mogu se nadati da će se prišuljati njihovu prozoru i napuniti čizmicu.</p>