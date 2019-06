Od 1950. godine reciklirano je devet posto plastike u svijetu

Zasićenost plastikom u oceanima i morima veliki je ekološki problem. Bacanjem plastike u oceane uništava se podvodni svijet i ugrožava se opstanak morskih životinja.

Autor Michiel Roscam Abbing napisao je knjigu pod nazivom ‘Plastic Soup: An Atlas of Ocean Pollution’ u kojoj piše o problemu plastike u morima, ali i daje ideje kako se taj problem može riješiti. Abbing je inače znanstvenik koji se bori protiv zagađenja voda plastikom u ‘Zakladi za plastičnu juhu’, jednoj od vodećih međunarodnih organizacija.

Foto: Promo

- Uporaba plastike brzo se raširila svijetom zbog mogućnosti široke primjene i jeftine proizvodnje - tvrdi Abbing i dodaje da je plastika čudesni materijal za masovnu proizvodnju. U SAD-u, tvrdi, se 2,5 milijuna plastičnih boca baci svakih sat vremena. Dok prosječni Amerikanac baci godišnje 85 kila plastičnog otpada, plastične vrećice koriste se u prosjeku samo 12 minuta. Mora i oceani su uglavnom prepuni plastičnih boca i plastičnih vrećica koje uništavaju morski svijet.

- Otprilike od 60 do 90 posto otpada u oceanima čini plastika, a najčešće se tu radi o mrežama za lovljenje riba, bocama i čašama - objasnio je.

Dao je i primjer uništavanja podmorskog životinjskog svijeta, odnosno kako se kornjača može zaplesti u mrežu za lov riba i tako umrijeti ili kako riba može uginuti zbog toga što je progutala sitne plastične dijelove. Sve su ovo samo neki od primjera kojima autor pokušava osvijestiti ljude o problemu zagađenosti oceana. Kao rješenje za pretjeranu upotrebu plastike, Abbing predlaže recikliranje plastike i to tako da se boce iskoriste za solarne kolektore, građevni materijal ili se iz njih naprave umjetnička djela. To može doprinijeti povećanju zapošljavanja i smanjiti zagađivanje okoliša. No ipak, recikliranje nije tako jednostavan proces jer je vrlo dugotrajan i spor. Samo devet posto sve plastike bačene od 1950. godine dosad je reciklirano, a ostalih 91 posto odvezen je na odlagališta, spalionice ili je završio u oceanima.