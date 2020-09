Zoe je\u00a0psa predala svojoj prijateljici Lynn Williams prije nego \u0161to je s\u00a0obitelji uhvatila let\u00a0za Sydney. Na\u017ealost, Williams je ve\u0107 imala dva psa na farmi i nije mogla dugo brinuti i o Pip, pa je stavila oglas da tra\u017ei udomitelja.

<p>Malena Pip ostala je u Sjevernoj Karolini za vrijeme pandemije nakon što su njezini vlasnici morali otkazati putovanje oko svijeta i vratiti se kući u Australiju.</p><p>Kako su se granice brzo zatvarale, <strong>Zoe</strong> i <strong>Guy</strong> <strong>Eilbeck</strong>, te njihovi sinovi Cam i Max, imali su manje od 48 sati da spakiraju sve sa svoje jahte i da se s otoka Hilton Head vrate u Australiju.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Australska stroga pravila uvoza kućnih ljubimaca značila su da njihova malena Pip ne može poći s njima. Tako je Zoe u posljednji trenutak dogovorila da je čuva prijateljica, dok se oni ne budu mogli vratiti po nju.</p><p>Eilbeckovi su se s Pipsqueak prvi put susreli 2018. godine u Messini na Siciliji, dok su bili na jedrenju. Pip se brzo prilagodila životu na brodu, uživajući u druženju s obitelji i tako postala dio njih.</p><p>Zoe je rekla kako je odmah bila svjesna da će odvođenje psa u Australiju biti dugotrajna metoda zbog vrlo strogih australskih graničnih propisa. Kako se korona virus počeo širiti početkom 2020. godine, Eilbeckovi su odlučili krenuti prema Južnoj Karolini kako bi pronašli siguran vez za svoju jahtu.</p><p>Zoe je psa predala svojoj prijateljici <strong>Lynn Williams</strong> prije nego što je s obitelji uhvatila let za Sydney. Nažalost, Williams je već imala dva psa na farmi i nije mogla dugo brinuti i o Pip, pa je stavila oglas da traži udomitelja.</p><p><strong>Ellen Steinberg</strong>, koja živi u Hillsboroughu u Sjevernoj Karolini, bila je jedna od tri osobe koje su se javile na oglas. Dok se Steinberg brinula za Pipu, Zoe je ustajala svaki dan u 4 ujutro kako bi riješila beskrajnu papirologiju za uvoz psa iz Sjedinjenih Država u Australiju, a istovremeno je održavala kontakt s Pip putem video poziva.</p><p><br/> Ubrzo je postalo jasno da Eilbeckima neće biti moguć povratak u Sjedinjene Države, a jedino rješenje je bilo da Pip putuje sama do Australije. Međutim, birokracija se zakomplicirala zbog problema povezanih s pandemijom.</p><p>- Da biste odveli psa iz Amerike, morate dobiti američku deklaraciju u kojoj stoji da je pas dobrog zdravlja i da je imao određene krvne pretrage u vezi s bjesnoćom. U vrijeme pandemije to je bilo jako teško dobiti - objašnjava Zoe.</p><p>Nakon što su napokon dobili dozvolu za uvoz u Australiju, Qantas, australijski prijevoznik, objavio je da više ne prima ljubimce. Nakon mnogih telefonskih poziva, Zoe je otkrila da bi malenu Pip mogla uvesti u Australiju letom s Novog Zelanda što je značilo da psa prvo mora dovesti do Los Angelesa pa zatim do Aucklanda putem tvrtke za prijevoz kućnih ljubimaca Jetpets.</p><p>Steinberg, koja se tri mjeseca brinula o Pip, morala je otputovati u posjet svojoj obitelji i predala je psa svojoj prijateljici <strong>Stacey Green.</strong></p><p>- Kad je Stacey dobila Pip, toliko se zaljubila u nju da sam mislila da je neću dobiti natrag - našalila se Zoe.</p><p>Međutim, letovi su se stalno otkazivali pa je Zoe na društvenim mrežama objavila molbu namijenjenu onima koji putuju od istočne do zapadne obale. Na njenu molbu javila se <strong>Melissa Young</strong>, koja radi u zakladi za spašavanje pasa. Upravo s njom je malena Pip došla do Los Angelesa.</p><p>Po dolasku u Los Angeles, Melisa je malenu Pip predala Jetpetsu. Kada se Pip ukrcala na brod za Auckland, svi njeni njegovatelji, zajedno s Eilbeckima, su pratili njezin put preko oceana.</p><p>Pip je u Auckland stigla 23. srpnja odakle je krenula za Melbourne, gdje je provela 10 dana u karanteni, što je obavezno za svakog ljubimca koji u Australiju dođe iz inozemstva.</p><p>Zoein brat Rob, koji živi u Melbourneu, pristao je primiti Pip na nekoliko dana. Zoe je za nju rezervirala četiri leta za Sydney, ali su svi bili na kraju otkazani.</p><p>Njenu priču objavili su lokalni mediji i nakon što je priča izašla u Sydney Morning Heraldu, zrakoplovna tvrtka Virgin Australia je pristala odvesti malenu Pip kući.</p><p>Kad je Pip napokon stigla u zračnu luku u Sydneyu 11. kolovoza, pet mjeseci nakon što su je posljednji put vidjeli, Eilbeckovi su bili tamo da je pozdrave, zajedno s filmskom ekipom i nekoliko lokalnih reportera.</p><p>Bilo je to emocionalno okupljanje.</p><p>- Naš najveći strah je bio da nas se Pip neće sjećati nakon toliko vremena. Međutim, kada je ona čula naše glasove, potrčala nam je u zagrljaj. To je bilo apsolutno nevjerojatno - ispričala je Zoe, a prenosi <a href="https://edition.cnn.com/travel/article/dog-rejoin-owners-covid/index.html" target="_blank">CNN</a>.</p>