Od ceramida do zelenog čaja: Najbolji anti-age sastojci koje možemo koristiti svaki dan

Neki od najboljih sastojaka protiv starenja kože su ceramidi, koenzim Q10, zeleni čaj, vitamin C i hijaluronska kiselina koji, svaki na svoj način, usporava mehanizme koji ostavljaju vidljive tragove na našem licu

<p>Na popis formula koje su nužne za mladolikost lica treba staviti i kremu sa zaštitnim faktorom, no sastojci koji ujutro i navečer te tijekom noći "peglaju" lice svakako su inovativne molekule koje pronalazimo u serumima i brojnim drugim formulama.</p><p>Hidratantni sastojci poput ceramida i hijaluronske kiseline mogu pomoći u smanjenju pojave finih linija hidratacijom i nabiranjem kože.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se riješiti hiperpigmentacije </strong></p><h2>Ceramidi</h2><p>- Ceramidi su lipidi (masti) koji se prirodno nalaze u koži. Njihova je uloga održavati vlagu i zadržati kožu kao snažnu prepreku za utjecaje iz okoline - kaže dr. Susan Massick, dermatologinja i izvanredna profesorica na Odjelu za dermatologiju Medicinskog centra Sveučilišta Ohio u Wexneru za <a href="https://www.insider.com/the-best-anti-aging-ingredients">Insider</a>.</p><h2>Koenzim Q10 ili CoQ10</h2><p>Ovaj sastojak prirodni je antioksidans u tijelu.</p><p>- CoQ10 u stanicama kože može pomoći u održavanju kolagena - proteina u našem tijelu koji pomaže održati kožu punašnom. To znači da upotreba proizvoda CoQ10 može rezultirati glađom kožom i spriječiti bore - tumači dermatologinja.</p><h2>Zeleni čaj</h2><p>Zeleni čaj dolazi iz biljke camellia sinensis. Lišće ove biljke ima polifenole, spojeve koji imaju i protuupalna i antioksidativna svojstva. Protuupalna svojstva mogu smiriti crvenilo i iritaciju, a antioksidanti se bore protiv slobodnih radikala, smanjujući potencijalne znakove starenja.</p><h2>Vitamin C</h2><p>Ovaj slavni vitamin bori se protiv starenja svojim antioksidativnim učincima. Također, vitamin C može smanjiti stvaranje štetnih slobodnih radikala koji potiču pojavu znakova starenja kože.</p><h2>Hijaluronska kiselina</h2><p>Ovaj sastojak prirodno se nalazi u koži, u ulozi ovlaživača, a nalazimo ga i u zglobovima. On se veže za vodu, čime hidratizira i omekšava kožu i time smanjuje pojavu bora i ostalih znakova prijevremenog starenja kože. </p>