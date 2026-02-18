Obavijesti

NEKIMA JE TEŠKO PRIZNATI...

Od čišćenja do uljepšavanja: 15 načina na koje nam umjetna inteligencija olakšava život

Umjetna inteligencija prestala je biti pojam iz znanstvenofantastičnih filmova i postala je neprimjetan, ali sveprisutan partner u našoj svakodnevici. Iako istraživanja pokazuju da tek trećina ljudi misli da aktivno koristi AI, stvarnost je da se više od 77 posto nas svakodnevno oslanja na usluge i uređaje pokretane umjetnom inteligencijom
1. PROAKTIVNO UPRAVLJANJE RASPOREDOM. Digitalni asistenti poput Siri ili Alexe evoluirali su u osobne agente. Moderni AI asistenti mogu samostalno zakazivati sastanke usklađujući kalendare više sudionika, oslobađajući sate koje bismo inače proveli u administrativnim poslovima. | Foto: 123RF
