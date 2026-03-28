Od čitateljica do autorica: Vinkovčanke su predstavile zbirku koja slavi snagu žena

Prije otprilike dvije godine, grupa Vinkovčanki osnovala je književni klub Starbook, a u subotu su izazvale veliku pozornost na predstavljanju prve zbirke priča "U komadićima - cijela", u kojoj su članice kluba čitateljica Starbook ujedno i autorice. Na predstavljanju u Gradskoj knjižnici Vinkovci tražio se stolac više, a uz razgovor o tome kako su i zašto članice kluba od čitateljica postale spisateljice, prisjetile su se i gubitka jedne članice, zbog koje su dio prihoda od prodaje knjige namijenile udruzi žena liječenih na dojci - Una iz Vinkovaca.

- Humanitarni aspekt za nas nije nešto što smo naknadno dodale projektu, on je njegov prirodni nastavak. Od samog početka gradimo prostor u kojem žene mogu biti podrška jedna drugoj, ne samo riječima nego i djelima. Nažalost, neposredno prije izlaska knjige suočile smo se i s velikim gubitkom jedne naše članice, što nas je duboko pogodilo, ali i dodatno podsjetilo koliko su podrška i zajedništvo važni. Za nas ova knjiga nije samo zbirka priča - ona je i poruka da žena ženi nije vuk, nego oslonac, razumijevanje i snaga, i onda kada je najteže, priča spisateljica za djecu Mia Jozić, inače osnivačica i predsjednica kluba čitateljica Starbook. Ističe kako je upravo osjećaj zajedništva koji povezuje 30-ak članica kluba nešto što im daje osjećaj poput dugogodišnjeg prijateljstva.

- Sastajemo se jednom mjesečno, ponekad i češće. Organiziramo radionice, gostovanja domaćih autora ili male proslave važnih trenutaka. Još nemamo svoj stalni prostor, pa svaki put tražimo mjesto koje je pristupačno svima, uključujući i našu članicu u invalidskim kolicima. Ta potraga nije uvijek jednostavna, ali svaki susret vrijedi truda - priča osnivačica kluba. Kaže kako nema pravila oko toga što se u klubu čita i dosad su prošle puno toga, od klasika, preko popularnih naslova, do manje poznatih domaćih autora koji često ne dobiju pažnju koju zaslužuju. Svaka knjiga pokreće priču, a svaka priča dovodi do novih razgovora, smijeha, suza i divnih otkrića.

- Naši sastanci su više od čitanja. Kroz knjige dijelimo i svoje životne priče, podržavamo jedna drugu i stvaramo prijateljstva koja traju. Baš iz takvih razgovora i iskustava nastala je ideja o projektu zjedničke zbirke za koju ćemo same nešto i napisati. Željele smo taj osjećaj podrške i razumijevanja podijeliti s drugima i ponuditi im toplu riječ, zagrljaj i osmijeh kroz naše priče i pjesme - priča sugovornica.

Svaki sastanak članica udruge je emotivan i opušten, dodaje, no jedan zasad zaslužuje da se zauvijek pamti.

- Organizirale smo ga u dvorištu Doma umirovljenika čija je korisnica bila naša članica. Zbog teške dijagnoze i zdravstvenog stanja, želja nam je bila omogućiti joj sudjelovanje u druženju. Uspjele smo, i taj susret pun smijeha i suza, ostat će zauvijek u našim srcima. Nedavno smo je izgubile, a upravo zbog nje i svih žena koje se bore s karcinomom odlučile smo dio prihoda od zbirke priča donirati udruzi Una iz Vinkovaca, koja pomaže ženama liječenima na dojci - priča Mia. Knjige i čitanje su samo povod, prava čarolija je u u druženju, smijehu i ženskoj energiji koja ispunjava svaki njihov sastanak.

Inače, put od čitateljica do autorica nisu prošle odjednom - ideja je nastajala polako, kroz zajednička čitanja, razgovore i međusobnu podršku.

- S vremenom smo shvatile da nas ne povezuju samo knjige o kojima razgovaramo, nego i životne priče koje nosimo u sebi. Među nama su žene koje prolaze kroz različite životne situacije - od ozbiljnih dijagnoza poput karcinoma i paralize, do svakodnevnih izazova usklađivanja obitelji i karijere, teških trudnoća, spontanih pobačaja, prijevremenih poroda, nesigurnosti i svega onoga što često ostaje neizgovoreno. Upravo kroz ta iskustva postalo je jasno da naše priče imaju vrijednost i da zaslužuju biti ispričane. Važan poticaj dobile smo kroz jedan natječaj za ženske projekte, na koji smo se prijavile i na kojem je naš projekt bio prepoznat i prihvaćen. Iako na kraju nije realiziran zbog administrativnog nedostatka, taj trenutak razočaranja pretvorio se u prekretnicu - odlučile smo da nećemo stati, priča Mia Jozić. Veliku ulogu u ostvarenju projekta imala je naklada Morana, koja od svojih početaka daje prostor ženskim autoricama i ženskim pričama.

- Uz Sandinu podršku, ali i našu upornost, entuzijazam i međusobno ohrabrivanje, zbirka „U komadićima - cijela” napokon je ugledala svjetlo dana. A posebnu vrijednost cijelom projektu dala je i podrška autorica s domaće književne scene, koje su se uključile svojim pričama i pjesmama. Njihov doprinos dodatno je obogatio zbirku i povezao našu zajednicu s književnim svijetom na jedan poseban, neposredan način - dodaje. Na kraju, ovo nije samo knjiga - to je rezultat zajedništva, hrabrosti da progovorimo i potrebe da iz čitanja prijeđemo u stvaranje. I možda najvažnije, da kroz pisanje osnažimo i sebe i druge žene, ističe sugovornica.

Teme koje su autorice birale i o kojima su pisale u zbirku u velikoj su mjeri proizašle upravo iz susreta i razgovora. Knjige su često bile početna točka, ali su ih brzo vodile prema osobnim iskustvima koja su tražila da budu izgovorena i zapisana.

- Jedina zadana tema za ovu zbirku bila je: žena. Žena u svim svojim ulogama, kroz sve ono što nosi, proživljava i često zadržava u sebi. Autorice su imale potpunu slobodu u izrazu, a neka naša tiha misao vodilja bila je da knjiga u svojoj konačnici ponudi podršku, utjehu i barem mali osmijeh svakoj osobi kojoj dođe u ruke, priča Mia Jozić U zbirci se tako isprepliću različite životne priče - od onih najtežih, poput bolesti, gubitaka i velikih životnih prekretnica, do svakodnevnih situacija koje možda na prvi pogled djeluju tiho i obično, ali u sebi nose duboke emocije. Pisale su o majčinstvu, strahovima, nesigurnostima, odnosima, gubicima, ali i o snazi, oporavku i traženju sebe.

- Za neke teme su upravo zajednički razgovori bili okidač da prvi put progovore o nečemu što su dugo nosile u sebi, dok su druge inspiraciju pronašle u knjigama koje smo čitale. Taj spoj pročitanog i proživljenog dao je tekstovima posebnu dubinu i iskrenost - kaže sugovornica. Posebnu dimenziju zbirci daju i crno-bijele ilustracije koje služe kao mali predah između tekstova, ali i kao poziv na interakciju, dodaje. Čitatelji ih mogu obojiti i tako na svoj način postati dio ove knjige.

- Iz istog razloga na kraju smo ostavile i nekoliko praznih stranica koje potiču na promišljanje, zapisivanje i kreativnost, kao mali korak prema tome da i sami iskorače iz svoje zone komfora i napišu nešto svoje. Upravo ta raznolikost tema i pristupa čini ovu zbirku posebnom - jer ne nudi samo priče, nego i prostor za povezivanje, razumijevanje i osobni doživljaj, kaže Mia. Dodaje kako je prijelaz iz uloge čitateljica u autorice za većinu članica kluba bio istovremeno uzbudljiv, ali i pomalo zastrašujući.

- Kao čitateljice navikle smo promatrati tuđe priče, pronalaziti se u njima i o njima razgovarati, a sada smo odjednom postale one koje svoje misli i emocije iznose pred druge. Pisati iskreno znači ogoliti dio sebe i dopustiti da to netko pročita, razumije ili možda ne razumije. Upravo je to bio najveći izazov, ali i najveća vrijednost cijelog procesa. Trebalo je skupiti hrabrost i stati iza vlastitih riječi, bez uljepšavanja i bez skrivanja.

S druge strane, pisanje je mnogima od nas postalo prostor koji često nedostaje u svakodnevici - prostor za sebe, za vlastiti glas i za ono što inače ostaje neizgovoreno. U tom smislu, ovaj prijelaz nije bio samo stvaranje knjige, nego i osobni proces rasta i osnaživanja. I možda najljepši dio svega je spoznaja da više nismo samo čitateljice tuđih priča - nego i autorice koje svojim riječima mogu dotaknuti nekog drugog, zaključuje.

Veliku ulogu u realizaciji knjige imala je naklada Morana, koja je prepoznala vrijednost ove priče i dala prostor našim glasovima. Posebnu vrijednost projektu dale su i autorice s domaće književne scene koje su sudjelovale u zbirci, kao i one koje su članice Sarbooka podržale i ohrabrile na putu.

- Veliku podršku dobile smo i od naše prijateljske udruge ŽRSU Ante Portas Vinkovci koje su odmah prepoznale važnost i ljepotu ovog projekta. A na sinoćnjoj promociji u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci, u svojim prepoznatljivim ružičastim Volleyboobs majicama, odbojkašice su napravile pravu malu gužvu u redu za kupnju knjiga i time nam dale podršku koja je bila i glasna i vidljiva, ali prije svega iskrena - zaključuje Mia Jozić, rekli bismo samo prvo poglavlje ove divne ženske priče. Jer, nema sumnje, hrabrosti i inspiracije za pisanje im ne nedostaje, a svladale su i sve poteškoće oko izdavanja knjige, tako da ne treba sumnjati u to da će to sigurno još koji puta ponoviti.

- Vjerujemo da je ova knjiga tek početak. Sam proces pisanja kod mnogih je autorica otvorio nešto novo - potrebu da se izraze, da nastave pisati i da još hrabrije progovaraju o sebi i svijetu oko sebe. Za neke je ovo bilo prvo iskustvo pisanja, ali upravo je ono pokazalo koliko snage i priča postoji unutar naše zajednice. Već sada vidimo da je ovaj projekt potaknuo i druge žene da razmišljaju o pisanju, što nam je posebno važno. Što se nastavka tiče, ne želimo ništa unaprijed obećavati, ali ideja svakako postoji. Ako nas je ova knjiga nečemu naučila, onda je to da je svačiji priča važna i da priče uvijek postoje - samo je pitanje hoćemo li im dati prostor. A mi smo ovim projektom dokazale da taj prostor znamo i želimo stvarati - zaključuju.