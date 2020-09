Napisala je: 'Ni na koji na\u010din ne dopu\u0161tam da ovi prekrasni uzorci budu samo kuhinjska krpa. \u010cajna krpa od 1,5 dolara brzo je prerasla u haljinu neprocjenjive vrijednosti. Zovem je haljina od kuhinjske krpe, a napravljena od 11 kuhinjskih ru\u010dnika'.

- Vidjela\u00a0sam neke ljude na australskoj stranici 'za \u0161ivanje i inspiraciju'\u00a0na Facebooku da su koristili kuhinjske krpe za izradu ribarskih kapa, pa sam razmi\u0161ljala\u00a0da je od nje napravim haljinu\u00a0- izjavila je ova 37-godi\u0161njakinja iz Australije.

Pametna kroja\u010dica zapo\u010dela je s rasparivanjem svih rubova na ru\u010dnicima kako bi si olak\u0161ao rad i sa\u0161ila tri ru\u010dnika te stvorila suknju, le\u0111a i prednje dijelove. Potom je objasnila da je dodala dva dodatna komada za dio koji idu straga i sprijeda, a zatim i rukave. No, nije \u0161tedjela ni na prakti\u010dnosti jer je zavr\u0161ila sa stra\u017enjim patentnim zatvara\u010dem, tako da ju lako mo\u017ee navu\u0107i i skinuti.

Rezultat je prekrasna haljina do koljena sa slatkim puf rukavima. Njezina objava na TikToku mnoge je odu\u0161evila s nevjerojatnim rezultatom - neki nisu mogli vjerovati da je za taj posao koristila kuhinjske krpe.

Svi su jako nahvalili izradu ove haljine kao i kroja\u010dicu, a jedan od komentara je glasio: Ovo je nevjerojatno! Odli\u010dan posao, tako kreativno'. Njezina objava na Facebooku prikupila je 12 tisu\u0107a lajkova i tisu\u0107e komentara ljudi koji su zadivljeni dizajnom, pi\u0161e The Sun.

Od desetak kuhinjskih krpa je napravila nevjerojatnu haljinu

Jeste li ikada u svojem kućanstvu primijetili zapanjujući uzorak i poželjeli da je dostupan i u obliku odjeće? Jedna je žena odlučila napraviti haljinu od hrpe jeftinih kuhinjskih krpa za stotinjak kuna

<p>Nakon što je spazila slatki uzorak kakadua na krpama u jednoj trgovini, <strong>Selika Harris</strong> je odlučila staviti na kušnju svoje izvrsne vještine krojenja i dobila je zaista impresivan rezultat. Ove krpe koštaju samo 1,5 dolar (10 kuna), a ona ih je u početku uzela sedam, no kasnije ih je naručila još kad je shvatila da ih nema dovoljno. Haljina ju je na kraju koštala ukupno samo 16,5 dolara (105 kuna), a nevjerojatne rezultate podijelila je na TikToku. </p><p>Napisala je: 'Ni na koji način ne dopuštam da ovi prekrasni uzorci budu samo kuhinjska krpa. Čajna krpa od 1,5 dolara brzo je prerasla u haljinu neprocjenjive vrijednosti. Zovem je haljina od kuhinjske krpe, a napravljena od 11 kuhinjskih ručnika'.</p><p>- Vidjela sam neke ljude na australskoj stranici 'za šivanje i inspiraciju' na Facebooku da su koristili kuhinjske krpe za izradu ribarskih kapa, pa sam razmišljala da je od nje napravim haljinu - izjavila je ova 37-godišnjakinja iz Australije.</p><p>Pametna krojačica započela je s rasparivanjem svih rubova na ručnicima kako bi si olakšao rad i sašila tri ručnika te stvorila suknju, leđa i prednje dijelove. Potom je objasnila da je dodala dva dodatna komada za dio koji idu straga i sprijeda, a zatim i rukave. No, nije štedjela ni na praktičnosti jer je završila sa stražnjim patentnim zatvaračem, tako da ju lako može navući i skinuti.</p><p>Rezultat je prekrasna haljina do koljena sa slatkim puf rukavima. Njezina objava na TikToku mnoge je oduševila s nevjerojatnim rezultatom - neki nisu mogli vjerovati da je za taj posao koristila kuhinjske krpe.</p><p>Svi su jako nahvalili izradu ove haljine kao i krojačicu, a jedan od komentara je glasio: Ovo je nevjerojatno! Odličan posao, tako kreativno'. Njezina objava na Facebooku prikupila je 12 tisuća lajkova i tisuće komentara ljudi koji su zadivljeni dizajnom, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12734867/woman-stunning-dress-tea-towels-cost-tenner/" target="_blank">The Sun</a>.</p>