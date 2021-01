Maleni dječak opsjednut superherojima htio je kućicu za lutke kako bi se mogao igrati u njoj sa svojim figuricama, ali njegova majka nije uspjela pronaći ništa prikladno na policama dućana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Za prošli Božić, maleni je tražio, i dobio, običnu kućicu za lutke, ali se u njoj nije igrao s barbikama, već sa svojim figuricama superheroja. Brižna majka sada je odlučila kućicu za lutke pretvoriti u skrovište za superheroje, a fotografije preobrazbe objavila je u Facebook grupi 'Extreme Couponing and Bargains UK'.

- Ovo je kućica za lutke iz snova za mojeg trogodišnjaka. Prošli Božić htio je kuću za Barbie, a ove godine poželio je još veću kuću. No on se u toj kućici uopće nije igrao s barbikama, već sa svojim figuricama Hulka i Spidermana pa sam odlučila napraviti nešto sasvim drugačije i ovo je rezultat. Cijela preobrazba koštala me oko 300 kuna, a on i njegove dvije sestre oduševile su se - napisala je uz objavljene fotografije.

Na fotografijama vidimo kako je kućica izgledala prije i poslije preobrazbe. Kućica sada ima tri kata, a na svakom su tema superheroji i više uopće ne sliči na kućicu za Barbie otprije.

Dobila je puno pohvala za svoju ideju, a mnogi su izrazili žaljenje jer im to nije palo na pamet dok su se i njihovi dječaci još igrali sa superherojima, piše The Sun.