Stara torbica, nakit ili modni dodatak poznatog imena visoko su na cijeni, a mnogi vintage dućani nude upravo to. Sve više online adresa nudi modne 'dragulje', odnosno autentične kreacije koje je vrlo teško nabaviti.

Prema izračunima konzultantske kuće Bain & Company, 2021. tržište rabljenog luksuza, koje uključuje stvari poput torbica, odjeće, nakita i satova, procijenjeno je na čak oko 250 milijardi kuna. To je povećanje od 65% u odnosu na 2017. godinu, piše DW.com.

POGLEDAJTE VIDEO: Brda odbačene odjeće

Vintage je cool, jer teško da ćete nabaviti ili pronaći dvije slične stvari. Cijene znaju biti ekstremne - vintage stvar može koštati više nego nova, čak više stotina tisuća kuna, kad je riječ o brendovima poput LV, Gucci i Chanel.

Radi se o unikatima koji imaju povijest, nemoguće ih je replicirati, stoga su neki za tako nešto spremni dati bogatstvo.

S druge strane, godinama su mega brendovi bili skeptični prema second hand prodaji. No, to se promijenilo - danas Cartier, Gucci i Valentino u vlastitoj ponudi imaju vintage komade.

Nedavno je vlasnik Guccija, kompanija Kering, investirala u vrhunsku platformu za preprodaju - Vestiaire Collective.

Današnji svijet luksuza proširio se daleko van zidova elitnih butika, jer originali slavnih brendova, izrađeni tijekom prošloga stoljeća, nalaze su u ponudi online i offline vintage oaza.