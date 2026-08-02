Od malena uče: Poplave i požari našem selu ništa ne mogu

Nakon što je u obližnjem Varaždinu davne 1864. osnovan Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor, dok je gradić Ludbreg, kao regionalno središte, osnovao četvrti DVD u Hrvatskoj (1869. godine), selo Hrženica, u njihovoj blizini, postalo je prvo selo u Hrvatskoj koje je osnovalo svoj DVD. Te 1872. godine DVD-ovi nisu bili česti ni u selima u Europi, pa se danas smatra da je to jedno od prvih, a možda i prvo seosko dobrovoljno vatrogasno društvo na području cijele Europe.