<p>Movember (moustache i november - brkovi i studeni) je vrijeme kada muškarci puštaju brkove kako bi podignuli svijest o zdravstvenim problemima muškaraca poput raka prostate, testisa i samoubojstava te potaknuli jedni druge na redovite preglede. </p><p>Idealna njega brkova uključuje puštanje, piling, kremu, ulje te način češljanja.</p><h2>1. Prva dva tjedna puštajte da rastu</h2><p>Ovo je najjednostavniji korak, samo ih pustite neka rastu i nemojte još oblikovati. Kroz to vrijeme brkovi će dobiti dobru popunjenost.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se riješiti hiperpigmentacije</strong></p><p>- Brkovi rastu između 0.2 do 0.4 milimetra na dan - izjavio je njujorški brijač Mitsuru Aota za <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/mustache-care-tips-from-professional-barbers">mbg </a>te dodao kako rast ovisi i o teksturi i genetici.</p><h2>2. Koristite piling</h2><p>Nakon prva dva tjedna, očistite ih pilingom.</p><p>- Predlažem jači piling, poanta je očistiti kožu. Radite to tijekom tuširanja ili umivanja, na mokru kožu - ističe Aota.</p><h2>3. Nastavite njegu uljima ili kremom</h2><p>Nakon pilinga slijedi njega, popularna su ulja za brkove koja im daju sjaj i mekoću, a možete koristiti i kremu.</p><p>Usput ih počešljajte malom četkom ili češljem. Ako ih fiksirate, prijedlog su nježni voskovi, koji ujedno njeguju.</p><h2>4. Češljajte na stranu, ne prema dolje</h2><p>- Ako su počešljani prema dolje, može vam se desiti da zagrizete koju las. Možda vam ovo zvuči smiješno, no ne biste vjerovali koliko muškaraca to radi slučajno. Predlažem češljanje na stranu - savjetuje njujorški brijač Mark Tabibov.</p><h2>5. Oblikujte ih jednom mjesečno</h2><p>Stručnjaci predlažu oblikovanje brkova jednom mjesečno, no to opet ovisi o brzini rasta i gustoći brkova. Možete koristiti trimer ili škarice ili posjet brijaču koji će ih profesionalno urediti.</p>