Platforma na kojoj je BioMania u top 10 najboljh restorana na svijetu, nalaze se neka od najpoznatijih imena svjetske gastronomije poput njujorškog Le Bernardina, restorana s tri Michelinove zvjezdice
Od pet milijuna restorana u svijetu, ovaj zagrebački je ušao među 10 najboljih...
Restoran je ušao u kategoriju Tripadvisor Travellers' Choice Best of the Best, u kojoj završava manje od jednog mjesta restorana na toj platformi. Tripadvisor navodi da se dobitnici određuju na temelju broja i kvalitete recenzija gostiju, uz uredsku provjeru rezultata. Platforma na kojoj se restoran natječe ima više od pet milijuna registriranih restorana.
BioMania je u Zagrebu otvorena prije manje od dvije godine, a na Tripadvisoru trenutno ima ocjenu 4,9 od mogućih pet, na temelju više od tisuću recenzija. U istoj kategoriji među deset najboljih našli su se i restorani iz Perua, Grčke, Vijetnama, Kanade, Škotske, SAD-a i Češke.
Prema podacima koje je restoran objavio, u zagrebačkoj BioManiji u nešto manje od dvije godine bilo je više od 40.000 gostiju. Više od 70 posto gostiju bilo je iz Hrvatske, dok više od 80 posto gostiju, prema podacima restorana, čine osobe koje nisu vegani ni vegetarijanci.
- Iznenadilo nas je što više od 80 posto gostiju spada u skupinu zvijezda. To nam pokazuje da koncept i gastronomija privlače širi krug gostiju, a ne samo onaj koji se hrani isključivo biljnom hranom - rekao je osnivač BioManije Dario Kožul, čiji restoran posluje kao 100-postotni biljni restoran. Veliki dio jelovnika je, prema navodima restorana, bez glutena. Brend je prije zagrebačkog restorana imao i sezonski bistro u Bolu na Braču.
Inače, Tripadvisor nije platforma na kojoj se nalaze samo turistički restorani, nego i neka od najpoznatijih imena svjetske gastronomije. Na toj platformi svoje stranice imaju, primjerice, njujorški Le Bernardin, restoran s tri Michelinove zvjezdice, kao i Osteria Francescana Massima Botture u talijanskoj Modeni, također nositelj tri Michelinove zvjezdice. Upravo zato ulazak zagrebačkog restorana među deset najbolje ocijenjenih u svojoj kategoriji pokazuje kakvu je ocjenu dobio na jednoj od najvećih svjetskih platformi na kojoj restorani ocjenjuju svoje goste.
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