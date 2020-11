Amal Clooney, vlasnica super biznis stila, ima ih nekoliko, a omiljeni joj je onaj u elegantnoj, neutralnoj nijansi.

Od poslovne do casual: Kožnati trench kaput u top 10 varijanti

Baloner i klasičan kroj kaputa u varijanti kože ili eko kože ove sezone progurao se u prve redove trendova, a pošto je dosta topla jesen idealna za ovakve komade, nosimo ga u mnogim prilikama

<p>Crni nas asocira na Matrix i Herr Flicka, dok je bež varijanta idealna za super uredan poslovni look. Crveni kožnati trench također ima fanove, no više je okrenut ka večernjim kombinacijama.</p><p>Amal Clooney, vlasnica super biznis stila, ima ih nekoliko, a omiljeni joj je onaj u elegantnoj, neutralnoj nijansi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novu odjeću prije nošenja treba oprati</strong></p><p>Anna Wintour obožava jesenske tonove, među prvima je elegantna boja crnog vina.</p><p>Klasičan crni model na vezanje ide na brojne boho haljine, štikle, čizmice i traperice.</p><p>Varijanta maksi kroja i zanimljive teksture uvijek može poslužiti i kao - haljina.</p><p>Odlično izgleda i trench u tonu konjaka, praktičan i u raznim poslovnim kombinacijama.</p><p>Crveni djeluje vrlo atraktivno, najbolji je u večernjim ili modnim formulama za noćne izlaske. Ako želite smiriti crvenu, ostatak outfita neka bude neke tamne nijanse.</p><p>Sienna Miller svoj omiljeni kožnjak kombinira sa srebrnim i pastelnim modnim dodacima.</p><p>Poseban komad u garderobi svakako je i lakirani kožnjak u boji patlidžana, praktičan za izlaske, ali i za dnevne stilske avanture.</p><p>Kendall ima divan kožnjak s krznom, koji nosi uz crni outfit i bijele tenisice.</p><p>Baloner od kože simbol je rokerske klasike, no prirodni tonovi daju mu chic eleganciju, dok je crni više na strani bunta.</p>