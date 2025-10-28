Od sljedećeg vikenda NP Krka možete posjetiti za samo 7 eura!

Od ovog vikenda imate savršen izgovor za bijeg u prirodu jer Nacionalni park Krka snižava cijene ulaznica! Za samo 7 eura možete istražiti čarobni svijet slapova, rijeka i otočića koji oduzimaju dah. A ima ih točno sedam.

Naime, od 1. studenog pa sve do kraja ožujka, u NP Krka vrijede zimske cijene ulaznica – odrasli plaćaju samo 7 eura, a djeca 4 eura. Idealna prilika za jesenski izlet bez gužvi i vrućina, uz slapove koji u ovo doba godine izgledaju posebno moćno. Osim čuvenih slapova, ovdje možete obići brojne poučne staze, vožnjom brodom istražiti skrivena mjesta uz rijeku, posjetiti stare vodenice koje prikazuju nekadašnji način života, te razgledati ostatke prve hrvatske hidroelektrane Jaruga, koja je 1895. godine osvijetlila Šibenik.

Jedna od najposebnijih lokacija je otočić Visovac, smješten usred istoimenog jezera. Na njemu se nalazi franjevački samostan Majke od Milosti i Crkva Gospe Visovačke, a franjevci koji ondje žive stoljećima čuvaju bogatu zbirku knjiga, umjetnina i povijesnih predmeta. Posjetitelji kažu da boravak na Visovcu donosi osjećaj potpunog mira – kao da ste zakoračili u neki drugi svijet.

Za one koji žele naučiti više o rijeci i njezinim tajnama, tu je i Eko kampus Krka u Puljanima, gdje kroz interaktivne izložbe možete doznati sve o flori, fauni i povijesti parka.

Foto: NP Krka

Park se prostire na više od 100 četvornih kilometara i krasi ga sedam spektakularnih slapova, svaki poseban na svoj način:

Bilušića buk – prvi slap na toku Krke, divlje i netaknute ljepote

– prvi slap na toku Krke, divlje i netaknute ljepote Brljan – poznat po slikovitom jezeru koje ga okružuje

– poznat po slikovitom jezeru koje ga okružuje Manojlovac – najviši slap Krke, visok gotovo 60 metara

– najviši slap Krke, visok gotovo 60 metara Rošnjak – najmanji, ali i najslikovitiji, skriven među stijenama

– najmanji, ali i najslikovitiji, skriven među stijenama Miljacka slap – smješten uz špilju i hidroelektranu

– smješten uz špilju i hidroelektranu Roški slap – prepoznatljiv po nizovima sedrenih kaskada zvanih “ogrlice”

– prepoznatljiv po nizovima sedrenih kaskada zvanih “ogrlice” Skradinski buk – najveći i najpoznatiji slap, simbol parka i prava prirodna čarolija

Bilo da volite šetnju, fotografiranje, mir prirode ili povijesne priče, Krka nudi sve – i to u svako godišnje doba.