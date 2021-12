Od ponedjeljka, 27. prosinca krenula su veća sniženja u trgovinama, koja uglavnom traju do 5. siječnja, iako u nekim trgovinama vrijede samo do kraja godine. Najbolje su kupcima 'sjeli' popusti u trgovinama s hranom i robom široke potrošnje, na čijim se policama u zadnji čas možete opskrbiti hranom i pićem za novogodišnju proslavu. No, dobro je nabaviti letak s informacijama, jer su neka sniženja raspoređena po danima, pa biste mogli i propustiti ono što vam treba.

POGLEDAJTE VIDEO: Ove obitelji baš sve nastoje kupovati na sniženjima i - profitiraju

Tako su u Kauflandu u ponedjeljak krenuli sa sniženjem na bezalkoholna pića, nastavili s vinima, a u srijedu (što još stignete uloviti) su na redu piva, snižena do 30 posto. U četvrtak, 30. prosinca, na sniženju su i jaka alkoholna pića (do 20 posto).

Blagdanska sniženja u Konzumu traju do 4. siječnja, a ovih dana posebno su zanimljiva ona na svježe meso (od 15 pa do 49 posto) te vina (u prosjeku 20 posto) i bezalkoholna pića. U Lidlu također do 2. siječnja traju sniženja na svježe meso i suhomesnate proizvode te grickalice, te na alkoholna pića. Tako Gin-paket, s bocom London dry gina i prigodnom čašom stoji 129,89 kuna, što može biti zgodan poklon za ljubitelja finih pića. Chardonnay od 0,75 litre može se nabaviti za samo 15,99 kuna.

U drogerijama dm i Bipa do kraja godine traju sniženja na parfeme, pa smo u Bipi pronašli ženski parfem Euphoria od Calvina Kleina, po cijeni od 419,89, koji inače stoji 699 kuna. Ženski The Scent of Woman, od Hugo Bossa, u dm-u stoji 299,90 kuna. U tim trgovinama kažu kako je ovih dana nešto veća potražnja za parfemima, ali i povoljnijim paketima proizvoda koji uključuju šampone za kosu i gelove za njegu tijela te kombinacije namijenjene njezi kose, koje se vjerojatno kupuju kao pokloni.

No, priliku za lov na sniženja ovih dana koriste i svi oni koji planiraju nabavljati nešto od namještaja i opreme za dom. Tako su u Lesnini najavili da ususret novoj godini kupce časte s popustom i do 60 posto na pojedine artikle na svim odjelima, što vrijedi za sve trgovine. U Lesnini kažu da veliko sniženje obuhvaća raznoliki asortiman, od sitnica za dom do konkretnih komada namještaja. Tako smo pronašli trosjed Orion, čija je cijena ranije bila 2999 kuna za 1999 kuna, dakle uz uštedu od 33 posto.

U Jysku popusti na pojedine artikle traju do 5. siječnja, a možete proći jeftinije između 20 pa sve do 78 posto. Tako su svi okviri za krevet sniženi za 50 posto, popusti na madracima kreću se od 30 do 60 posto, a masažna fotelja Hovbrog, uz 55 posto sniženja stoji 1250 kuna. Prije toga stajala je 2799 kuna.