Od trojca do stranca u krevetu: Što vam vaše fantazije poručuju

Što su stariji, to ljudi češće imaju seksualne fantazije kako bi u tu sferu života uveli osjećaj 'noviteta', a ako vam se čini da su vaše maštarije uvrnutije nego tuđe ili čak tabu - nema razloga za brigu, kaže istraživač

<p>Justin Lehmiller istraživač je seksualnih pitanja koji je za svoju knjigu 'Reci mi što želiš' napravio najveće istraživanje američkih seksualnih maštarija. Iako ne postoji jedan isključiv razlog za seksualne maštarije, one su ipak često povezane s ljudskim emotivnim potrebama, piše <a href="https://www.insider.com/what-your-sexual-fantasies-say-about-you2020-7">Insider.</a></p><p>Pogledajte video:</p><p>Primjerice, on kaže da netko tko mašta o trojcu sa svojim partnerom vjerojatno zapravo žudi za više pažnje, a netko tko zamišlja trojac s dvoje neznanaca je najčešće zapeo u rutini.</p><p>Seksualne su fantazije po svojoj definiciji mješavina uzbuđenja, ali i tjeskobe, a predstavljaju nešto što većina neće podijeliti s drugima. O tim idejama će radije maštati nego ih provesti u djelo - jer vjeruju da bi one tada izgubile svoju čar i ne bi bile ni upola tako dobre u stvarnosti.</p><h2>Normalno ili ne?</h2><p>Znanstvenici su analizirali seksualne fantazije i naposljetku zaključili da je područje seksualnih maštarija "siva zona" u kojoj sve može biti normalno ili nenormalno, a jedinu razliku čini učestalost te fantazije među ljudima.</p><p>Justin Lehmiller, istraživač seksa na Institutu Kinsey, anketirao je 4175 Amerikanaca o njihovim omiljenim seksualnim maštarijama te kaže da su naše maštarije složene, a stupanj naglašenosti i usredotočenosti na seks razlikuje se od jedne osobe do druge, jer ono što se nama čini erotski privlačnim ili ono što nas uzbuđuje, nevjerojatno je različito od jedne osobe do druge.</p><p>Ali njegovo je istraživanje također pokazalo uobičajene motive u razlozima ljudskih maštanja.</p><h2>Romantične maštarije odraz su straha od napuštanja</h2><p>Primjerice, ako maštate o romantici i strasti, mogli biste se bojati napuštenosti. Emocionalne potrebe mogu se očitovati u fantaziji koja je izrazito romantična ili strastvena. Maštanje o tome da su poželjni ih opušta i pomaže im da se usredotoče ne seksualno zadovoljstvo.</p><p>Ako maštate o dominaciji u spavaćoj sobi, to može biti zato što želite izgubiti kontrolu.</p><p>- Predaja, ili dominiranje seksualnog partnera, još je jedna popularna fantazija i za muškarce i za žene - kaže Lehmiller.</p><p>Dodaje kako brojni ljudi imaju maštarije koje spadaju u domenu tabua, no to samo znači da im mašta jače radi te su 'otvoreniji za nova iskustva'. </p><h2>Sve smo skloniji maštarijama kako starimo</h2><p>Napokon, Lehmiller je otkrio da ljudi u 40-im i 50-ima koji su u dugoročnim monogamnim vezama imaju tendenciju da maštaju više od mlađih ljudi.</p><p>Rekao je da ovaj trend vjerojatno postoji zato što žele izaći iz rutine i probati nešto novo. </p><p>- Ljudi koriste svoje maštarije kao način da se oslobode i zadovolje tu potrebu za novitetom - objasnio je.</p><h2>Maštanja žena</h2><p>Za 86 posto žena u seksualnim fantazijama vrlo je važna lokacija i atmosfera, a oko 80 posto njih sanjari o nekom neobičnom mjestu - poput dizala, vlaka ili u prirodi. Za isti broj njih fantazija uključuje i masturbaciju, bilo da ih samozadovoljava njihov partner ili one njega. Oko 66 posto žena mašta o seksu s neznancem, a najčešća je seksualna fantazija ona u kojoj su one seksualni objekt, dok druga strana nad njima dominira.</p><p>Među top deset najrjeđih fantazija za žene spada seks s muškom prostitutkom ili striperom koju ima 12 posto ispitanica, seksualno "iskorištavanje" pijanog ili nesvjesnog muškarca je maštanje 10 posto njih, jednak broj žena mašta o seksu s ženskom partnericom koja ima male grudi, seks u kojem partner mokri po njima je fantazija za 3,5 posto žena, a seks sa životinjom manje od tri posto.</p><h2>Maštanja muškaraca</h2><p>Za preko 87 posto muškaraca seksualna fantazija obavezno uključuje oralni seks, 84 posto njih sanja o seksu s dvije žene, a 83 posto o seksu sa ženom koja nije njihova partnerica u životu. Preko 80 posto njih voljelo bi promatrati dvije žene u klinču, a jednak broj njih bi volio ejakulirati po licu partnerice.</p><p>Među najrjeđim seksualnim fantazijama je prisiljavanje žene na seks - koju ima oko 22 posto njih, za 20 posto to je homoseksualni odnos. Preko 15 posto njih mašta o grupnom seksu u kojem sudjeluju i muškarci i žene, 10 posto o tome da partnerica mokri po njima za vrijeme seksa, a za 2,2 posto fantazija je seks sa životinjama.</p>