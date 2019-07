Od tuširanja je ponekad puno više štete za tijelo nego koristi

Primjerice, prevruća voda može izazvati oštećenja kože odmah, dok dugoročno isušuje kožu. Ako ne isperete dobro sapunicu, to može izazvati iritaciju i slično.

Ukratko, i kod tuširanja postoje neka pravila koja trebamo imati na umu da bismo zaštitili kožu i osigurali da voda zaista donese ono što ispod tuša i tražimo: čistoću i svježinu. Zato, evo nekoliko savjeta.

Vruća voda

Može vas opeći, te uzrokovati crvenilo kože i osjećaj da je koža suha, zategnuta i bolna. Dugoročno, vruća voda će isušiti kožu i učiniti je podložnijom ekcemima. Naime, topla voda iscrpljuje lipidnu barijeru kože i uzrokuje isparavanje. Zato je za tuširanje uvijek bolja voda niže temperature, pogotovo ako inače brzo pocrvenite.

Foto: Dreamstime

Zaostala sapunica

Ostavljanje bilo koje vrste gela za tuširanje ili sapuna na koži može dovesti do iritacije kože i isušivanja i također otvara put za pojavu ekcema. Zato budite pažljivi kod ispiranja gela i sapuna. To se podjednako odnosi i na šampone za kosu i gelove - ostavite li na kosi one koji se ispiru, kosa će biti beživotna i izgledati masno.

Foto: Fotolia

Spužva za kupanje

Malo toga je ugodno kao dobra, čvrsta spužva za kupanje, no imamo i loše vijesti: vlažna spužva doslovno privlači razne vrste bakterija i već kod idućeg pranja može biti izvor infekcija. Zbog toga su pogodnije flanelaste rukavice, koje nakon tuširanja možemo staviti na pranje.

Foto: Thinkstock

Predugo i prečesto tuširanje

Ako pod tušem otpjevate jednu ariju, to je u redu, no ako ste uspjeli odvrtjeti pola albuma, to može biti štetno za vašu kožu. Suha, dehidrirana i osjetljiva koža, naime, 'ne voli' predugo tuširanje, jer tako gubi vodu. Ako se tuširate često, nabavite gel za tuširanje koji pomaže rehidraciju.

Foto: dreamstime

Britvica sa strane

Ako ste navikli ostavljati britvicu u tuš kabini ili na rubu kade, razmislite o tome koliko ste bakterija tako pustili u taj mali prostor, pogotovo ako britvicu prije toga niste dobro isprali. Naime, na oštrici britvice uvijek mogu zaostati komadići kože i dlaka, koji su leglo za nakupljanje bakterija do novog tuširanja i brijanja.

Foto: Dreamstime

Otvoreni gel ili šampon

Pobrinite se da zatvorite sve gelove i šampone, kao i kutijice sa sapunom nakon korištenja, jer otvoreni postaju idealna meta za klice i bakterije. Također, isperite poklopac i vrh bočice prije nego što ju zatvorite, kako se na ostatcima šampona ne bi nakupljale bakterije. Držite ih na suhoj polici, kako biste smanjili mogućnost prijenosa bakterija.