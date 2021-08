Akciju sam planirao organizirati još prošle godine, no zbog korone smo morali odustati. Plan je bio spojiti Zagreb sa jugom Hrvatske kroz sportske izazove, pa smo ove godine pokušali iskombinirati nešto slično kako bismo ostvarili cilj. Naime, judo klub Fuji okuplja djecu sa teškoćama i nudi im posve besplatne aktivnosti, a kako bi one i sljedeće godine bile besplatne, pokrenuo sam na portalu Čini pravu stvar ovu kampanju, pojašnjava humanitarac i fitness trener iz Zagreba Marko Kos (41).

Na petodnevni put koji je nazvao 800 kilometara sreće krenuo je sa prijateljima Ivanom Puškarićem i Markom Dešom koji su trčali i biciklirali, te Tomislavom Kolecom koji se bavio logistikom i Lukšom Marottijem koji je snimao i fotografirao sve etape puta.

- Izazov je bio osmišljen na način da će dionica biti duga oko 820 kilometara i prvi dan smo vozili bicikl 330 kilometara preko Gračaca, Knina i Drniša do Šibenika. Sljedeća dionica bila je od Šibenika do Zadra i to smo trčali, a treći dan smo biciklima išli od Vira preko Paga po Jadranskoj magistrali do Rijeke i penjali se do Delnica. Potom smo trčali od Delnica do Duge Rese, a peti dan smo se vozili biciklima od Duge Rese do Velike Gorice - pojašnjava Mario dodajući kako im vrijeme nije bilo naklonjeno, a od fizičkih ozljeda se još oporavlja.

- Vrijeme nas nije poslužilo ni jedan dan i bilo nam je najgori neprijatelj. Fizički napor je bio znatan i četvrti dan sam dobio ozljede na nogama, liječnici su mi gulili kožu sa tabana i skidali žuljeve, ali isplatilo se za dobar cilj - istaknuo je Marko.

Izazov su ispunili u tjednu od 17. do 21. kolovoza, no kampanja traje do 1. rujna. Do sad su prikupili 50.000 kuna od zacrtanih 75.000. Više o kampanji pročitajte OVDJE.

- Usto, na društvenim mrežama Judo kluba Fuji imamo svakodnevne aukcije dresova naših proslavljenih sportaša poput braće Sinković i Milana Badelja, a za velikogorički judo klub koji snagu vidi u različitosti donaciju možete uplatiti na platformi Čini pravu stvar - zaključuje Mario.

U klubu su zahvalni na svakoj doniranoj kuni jer će ona omogućiti besplatno sudjelovanje svih članova u brojnim aktivnostima.

- To nisu samo treninzi nego i izleti, koncerti, druženja i roštiljanja i velika nam je želja da se priča nastavi i sljedeće godine. Troškove za ovu godinu pokrio je EU projekt koji smo dobili, ali kad on završi ostajemo na minimalnom financiranju uz koje sve ove usluge ne bi mogle biti besplatne. A to bi bila šteta jer naša je specifičnost da djeca koja nemaju teškoće treniraju judo zajedno sa djecom koja imaju teškoće i živimo inkluziju u klubu - kaže Marina Drašković, osnivačica i glavna trenerica kluba.

Pojasnila je da trenutačno imaju 40 članova, a na listi čekanja je još toliko djece jer nemaju adekvatan prostor za prime toliki broj članova. Iako su smješteni u Velikoj Gorici, imaju male sportaše koji dolaze na treninge čak iz Bjelovara.