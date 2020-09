Od zelenog do proklijalog - evo koji krumpir ne bi smjeli jesti

Krumpir sadrži solanin, otrovni alkaloidni spoj, koji je prisutan u povećanoj koncentraciji u zelenom, oštećenom ili proklijalom krumpiru zato je važno krumpir čuvati na hladnom i tamnom

<p>Krumpir sadrži puno ugljikohidrata. To je zato što im treba dovoljno uskladištene hrane da prežive zimu. </p><p>Višegodišnje biljke pohranit će energiju za početak rasta sljedećeg proljeća. Ta im je hrana potrebna da bi mogli generirati dovoljno energije da narastu do površine tla i stvore novo lišće prije nego što počnu fotosintetizirati. Drugim riječima, krumpir sadrži "spakirani ručak" koji će ga održati na životu tijekom zime.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ako pažljivo pogledate krumpir, primijetit ćete 'oči' odnosno male mrlje koje vidite kad gledate koru krumpira. Ako krumpir predugo ostavite da stoji u kući na njemu počinju rasti klice.</p><p>Njihov rast potiče toplina vaše kuće i ako su izloženi bilo kojem svjetlu, to će ubrzati proces. Zbog toga krumpir treba držati na hladnom i tamnom mjestu kako bi se maksimalno iskoristio.</p><p>Ali, što kada postane zelen? Većina nas je svjesna da ne bismo trebali jesti zeleni krumpir. Krumpir koji poprimi zelenu boju ili počne klijati zbog predugog skladištenja ili zato što nije čuvan u prikladnim uvjetima može biti opasan za zdravlje.</p><p>Izloženost svjetlu pokreće određene fiziološke reakcije. Proizvodnja klorofila pokreće zelenu boju. To nije štetno i sadrži velike količine korisnih minerala kao što je željezo. </p><p>Međutim, svjetlost i toplina također pokreću proizvodnju solanina, otrovni alkaloidni spoj, koji može izazvati simptome trovanja kod ljudi ako se unese u velikim količinama. Simptomi uključuju mučninu, proljev, povraćanje, grčeve u želucu, glavobolju i vrtoglavicu. Ova se kemijska tvar koncentrira ispod ljuske krumpira uz klorofil te u novorazvijenim klicama. </p><p>Naravno, možete ukloniti zeleno područje kore i klice što će smanjiti svaku mogućnost toksične reakcije, ali krumpir i dalje može imati gorak okus, prenosi <a href="https://www.iflscience.com/plants-and-animals/can-you-really-be-poisoned-by-green-or-sprouting-potatoes/?fbclid=IwAR1963k9cxj0ukM5vMlbIRZwsbKwSAsMuwBjtDx8BVPk9">IFLScience</a>.</p><h2>Simptomi trovanja hranom</h2><p>- Trovanje hranom nastaje unutar 1 do 36 sati nakon konzumacije onečišćene hrane, a očituje se pojavom jednog ili više sljedećih simptoma: mučnine, povraćanja, bolova u trbuhu, proljeva, glavobolje i opće slabosti. Simptomi obično traju od jednog do sedam dana - upozoravaju u <a href="https://www.hzjz.hr/sluzba-zdravstvena-ekologija/trovanje-hranom/">Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo</a> (HZJZ).</p><p>Općenito, ako vidite da je krumpir zelen ili pak s puno klica, pametnije ga je uopće ne konzumirati i tako riskirati trovanje hranom.</p><h2>Trik koji sprječava klijanje krumpira</h2><p>Stari su bili vrlo mudri i od njih možemo mnogo učiti. Ako ste i vi jedni od mnogih u gradovima koji nemaju podrum ili spremište u kojemu će biti dovoljno hladno za krumpire, ovaj trik može vam puno pomoći. </p><p>Stvar je u jabuci. Stavite krumpire u drvenu gajbu i na sredinu njih jednu jabuku. Možete i dvije ukoliko imate veliku količinu krumpira. </p>