Odbio sam prijatelja koji je želio da budem krsni kum njegovom djetetu - zahtjevi su mu suludi

Anonimni muškarac na Redditu ispričao je kako ga je prijatelj nazvao sebičnim jer je, zbog suludih zahtjeva, odbio biti krsni kum njegovom djetetu. U početku je prijatelj bio sretan što je ovaj baš njega odabrao, no oduševljenje mu je ubrzo splasnulo kada je dobio kuvertu s ugovorom i dugim popisom suludih zahtjeva.

Ispričao je da su on i njegova supruga devet godina prije upoznali drugi mladi par i s njima se sprijateljili, pa ga nije iznenadilo što su za kumstvo svog još nerođenog djeteta htjeli baš njega. Bio je oduševljen, no onda je od prijatelja dobio obvezujući ugovor i popis zahtjeva - među kojima je stajalo i to da se on mora krstiti i postati katolik, te djetetu dati 150.000 kn (oko 18.000 funti) na dar.

Na Redditu je napisao i da su njegova supruga i supruga njegovog prijatelja obje s Filipina, te da on nema nikog iz vlastite obitelji pa nije ni imao koga drugoga tražiti da mu djetetu bude kum.

- Pristao sam, a sutradan mi je ostavio omotnicu s pravnim ugovorom koji sam trebao potpisati - ispričao je, a od njega se tražilo i da prisustvuje svakom katoličkom događaju kojem dijete prisustvuje, poput krštenja, ispovijedi, krizme i drugo. Prijatelj je kazao kako bi morao razmisliti o tome da postane katolik, dati djetetu najmanje 3500 kn (oko 500 dolara) za svaki od tih događaja, te za svaki rođendan i Božić, a od njega se očekuje i da do 18. rođendana djeteta za njegovo školovanje skupi oko 150.000 kn (oko 18.000 funti).

- Ostatak će, pisalo je, osigurati roditelji. Ozbiljno?!? - napisao je. No kad je nazvao svog prijatelja i objasnio mu da ugovor ne može potpisati jer je prezahtjevan, on se naljutio, rekao mu da je sebičan i blokirao njegov broj i mail. Njegova supruga također.

- Nema veze, ja se ne ljutim, samo ne vidim kako sam ja sebičan, a on ne? - zaključio je, piše Mirror.