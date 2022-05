Odgoj unučadi: Bake i djedovi trebaju znati da postoje granice

Psihologinja Emily Edlynn ističe da je važno komunicirati svoje potrebe kao roditelj, a istovremeno omogućiti djedovima i bakama spoznaju koliko su važni svojim unucima.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je sedam najčešćih propusta u odgoju

Kao što ne postoji univerzalni priručnik za roditeljstvo, ne postoji ni priručnik za djedove i bake. Međutim, da postoje, u naslovu bi svakako trebala biti riječ: Granice. Rušenjem granica i najbrižniji djedovi i bake mogu omesti ono što stvarno žele, a to su bliski odnosi sa svojom djecom i unucima. Ipak, postoje načini za postavljanje granica bez otuđenja, ako svoju vezu stavite u središte odnosa.

Prijelazna napetost

- Kako sam postala roditelj tinejdžerice, shvatila sam zašto se odrasla djeca još mogu ponašati kao djeca kada su sa svojim roditeljima. Svojoj kćeri nudim savjete čak i kada joj to više ne treba, što ona jasno komunicira: "Mama ostavi me!". Imam troje djece i sa svima se odupirem automatskim nagonima da ih tretiram kao bebe tako što uklanjam čaše s ruba stola kako ne bi pale ili posežem otvoriti staklenku, iako oni to mogu sasvim dobro napraviti i sami - kaže psihologinja Edlynn za Parents.

- Vidim kako bi se poriv da učinite više nego što je potrebno vašem djetetu mogao prenijeti u odraslu dob i početi utjecati na ulogu bake i djeda. Ne mogu zamisliti da se moja djeca brinu o vlastitoj djeci i pitam se postoji li neizgovoreni sukob u kojem se bake i djedovi moraju prilagoditi vlastitom djetetu koje preuzima ovu veliku životnu ulogu. Ako vaše odraslo dijete ima svoje dijete, možda mu se čini da mu roditelj više ne treba. Prekomjerna pomoć s unucima može biti način da povrate izgubljeni roditeljski identitet - nastavlja Edlynn.

Ali granice...

- Čini se da su problemi s granicama česti, ali to ne znači da ih trebamo prihvatiti kao neizbježne. Oni mogu narušiti odnose stvarajući neizgovoreno ogorčenje koje tinja i s vremenom proključa stvarajući svađe i povrijeđene osjećaje s obje strane. Zdravi odnosi svih vrsta napreduju s jasnim granicama, pa je vrijedno vremena i truda, a ponekad i boli, da bismo postavili granice s roditeljima baš kao što to činimo i sa svojom djecom - savjetuje psihologinja.

Tako ističe da je prva važna granica istaknuti da je za dijete krajnji autoritet roditelj, a ne baka ili djed. Oni su dobrodošli u podupiranju roditeljskih pravila, a ukoliko se s njima ne slažu, ne treba se miješati i mijenjati ih. U tom slučaju najbolje je šutjeti.

- Nepoštivanje ove granice ovlasti uzrokuje zbrku kod djece kojoj su potrebni jasnoća i dosljednost, i očito uzrokuje napetost između roditelja i bake ili djeda. Ta se napetost prenosi i na dijete. Naravno, postoje načini na koje bake i djedovi krše pravila poput dodatnog deserta ili duljeg boravka u parku zbog kojih je djeci vrijeme provedeno s djedom i bakom zabavno i posebno, no osnovna pravila ne treba dirati. Primjerice, poput vremena za odlazak na spavanje.

Odnos na prvom mjestu

U našim najvažnijim odnosima povezanost služi kao temelj za rješavanje problema. Da biste uložili energiju u povezanost, iznesite problem sa znatiželjom umjesto optužbama ili kritikama, a zatim dodajte empatiju i shvaćanje perspektive.

- Na primjer, ako je baka odvela vašeg sina na šišanje bez da se konzultirala sa vama. "Reci mi kako ste završili na šišanju. Kako si se odlučila na to?" Ovisno o bakinom odgovoru, dajte sve od sebe da utišate svađajući glas u svojoj glavi i tražite empatiju: "Zvuči kao da si mislila da ćeš pomoći ako to učiniš, a voliš se osjećati uključeno." Cilj je da se baka osjeća shvaćenom prije nego što čuje vašu perspektivu jer je vjerojatnije da će je stvarno poslušati - objasnila je Edlynn dodajući kako tek nakon što ste pokazali empatiju prema razlozima zbog kojih je baka odvela dijete na šišanje bez vašeg znanja, možete prijeći na izražavanje svoje perspektive i mišljenja o toj temi.

- Tada možete reći: "Kako ja tek učim biti roditelj, a možda o tome imamo različite ideje, najveća mi je podrška ako poštuješ činjenicu da sam ja sam ta koja donosi ovakve odluke". Ako je riječ o većem problemu u kojem baka želi nadvladati, možete biti jasniji o svojim očekivanjima i zašto ih imate. To možete izgovoriti ovako: "Moje dijete mora mene vidjeti kao glavnu. Kada promijeniš pravila koja sam postavila, to mi otežava sljedeći put kada ću ih postavljati za druge stvari, a to je i zbunjujuće za dijete. Trebaš me podržati." - kaže Edlynn.

Razlozi za promjenu

- Ne tražite samo od svoje majke da se promijeni, nego to učinite i vi. Imate majku i baku koja vas podržava i koja je uključena u život vaše obitelji. Kad ona prijeđe granice, to ometa dinamiku obitelji jer vas potkopava umjesto da vas podržava. Pitajte je kakva baka želi biti i na koji način vam može pružiti poruku kao roditelju. Možda će šišanje vašeg sina vidjeti kao način da vam pomogne oko obveza, dok vi to vidite kao prekoračenje granica. Pojašnjavanje ovih razlika moglo bi vam pomoći da pronađete zajednički jezik - savjetuje Edlynn dodajući da možda odredite stvari koje su na popisu obveza, a baka ih može obavljati samostalno i bez vas te vam na taj način pomoći.

Ipak, jedan razgovor o granicama neće zauvijek riješiti problem, no može postaviti temelje za sljedeći put kada se granica prijeđe.

- Umjesto da svako kršenje granica vidite kao dokaz da vaša majka ne sluša, gledajte na to kao na priliku za vježbanje rješavanja problema. Što češće možete izlagati tu temu, oboje ćete ugodnije razgovarati o njoj - zaključila je psihologinja.

Najčitaniji članci