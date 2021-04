Zašto moj partner i dalje masturbira ako redovito imamo seksualne odnose?

Ako zbog masturbacije ne pati vaš 'stvarni' seksualni život, onda je ovo plus, a ne minus.

Ako netko u vezi masturbira, to ne znači da im seks nije dobar ili da ga nema dovoljno. To samo znači je netko možda napaljen i kada partner nije u blizini ili nije zainteresiran.

POGLEDAJTE VIDEO:

Masturbiranje je sebično i često bazirano na fantazijama koje možda ne želite dijeliti s drugima, a i sve može biti gotovo za manje od pet minuta. To je prilog glavnom jelu, a i mnoge su studije već pokazale da oni koji masturbiraju imaju veći libido.

Poanta je jasna - masturbiranje je dobro za vas i za vašu vezu.

Moram li pružati oralni seks ako to ne volim?

Podrazumijeva se da ne morate raditi ništa što ne želite raditi.

No ako se uz svog partnera osjećate sigurno i poštovano, razmislite prije nego odbijete cijelu ideju o oralnom seksu. To može biti jako zadovoljavajuće za vašeg partnera, a za mnoge žene to je i jedini način kako mogu doći do orgazma.

Ukoliko ne pričamo o nekoj traumi zbog koje jedan od partnera odbija oralni seks, što se može riješiti posjetom terapeutu, ostale uobičajene primjedbe imaju rješenje.

Brige oko mirisa i okusa rješavaju se tuširanjem i temeljitim pranjem te uzimanjem prikladnih preparata ukoliko se radi o nekoj infekciji.

Brige oko toga da ne znate što radite se rješavaju komunikacijom i jasnim uputama što i kako treba raditi.

Ako se muškarac brine oko toga da oralni seks traje predugo, onda možete sve završiti vibratorom, a ako se žene brinu zbog gušenja, muškarac mora dopustiti da ona sama određuje dubinu do koje će ići.

Ukoliko nekoga brine gutanje sperme, treba znati da se sve može završiti i rukom.

Ako pak netko misli da je to 'pogrešno', 'prljavo' ili 'zlo', tada bi razgovor sa seksualnim terapeutom mogao pomoći.

Je li pametno odustati od seksa ako nam je oboma dosadio?

Da, ali samo ako to napravite na pametan način.

Ako samo slegnete ramenima, pogledate se i složite da se više nećete seksati, možda ćete se uskoro naći pred razvodom ili u nečijem tuđem krevetu.

Ipak, ako namjerno napravite pauzu, to bi moglo učiniti čuda za vaš seksualni život.

Počnite tako što ćete na dva ili tri tjedna zabraniti sve seksualne aktivnosti. Zatim na mjesec dana zabranite seks s penetracijom. Ukoliko ste ograničeni samo na jezik i prste, bit ćete puno maštovitiji nego inače, kada je to samo odrađivanje prije 'glavnog događaja'.

Stvar sa zabranama je ta da povećavaju želju za onim što je zabranjeno tako da ćete nakon mjesec dana vjerojatno 'skočiti' jedno na drugo. Možete i sami eksperimentirati kakve ćete zabrane unositi u odnos.

Ovo čini stvari zanimljivijima i možda će vam otkriti neke nove načine za postizanje užitka koje prije niste ni istražili.

Nikada nemam priliku inicirati seks jer me partner uvijek 'prestigne'

Ako vas partner stalno gnjavi da bi se seksao, nemate priliku da vam seks počne nedostajati. To se naziva fenomen klackalice: ako jedna strana radi više, druga će raditi manje, a isto je i sa iniciranjem seksa.

Ako nikada nemate priliku biti ti koji će inicirati seks, može biti naporno i zahtjevno, pogotovo ako se zbog nižeg libida već osjećate krivim jer ne ispunjavate želje druge strane.

Ipak, ovaj problem je relativno lako popraviti, a započnite tako što ćete reći da vam nedostaje to što nikada ne inicirate seks. Već ćete na to dobiti izvanrednu reakciju. Naime, većina misli ako partner ne inicira seks, da potajno ne uživa u njemu, a ta jednostavna rečenica promijenit će tu cijelu perspektivu.

Koliko god je vama već vjerojatno dosta toga da vas netko stalno nagovara na seks, vjerojatno je i drugoj strani dosta toga da to radi. Dogovorite se da onaj koji to stalno radi, neće inicirati seks barem dva tjedna kako bi onaj drugi dobio priliku za to.

Pričekajte do predzadnjeg dana, a onda 'navalite'. Osjećaj da imate sve pod svojom kontrolom mogao bi vam pružiti i dodatno uzbuđenje.

Je li pogrešno maštati o nekom drugom tijekom seksa s partnerom/icom?

Većina nas je kriva za ovo, istraživanja pokazuju da čak 80% ljudi ponekad tijekom seksa mašta o nekom drugom.

Koliko god da volite partnera/icu, to vas ne može spriječiti da osjetite privlačnost prema drugim ljudima. Potreba za nečim novim je prirodna ljudima, a maštanje o tome je zdrav način da smirite svoje možebitne porive za preljubom.

No ipak treba napomenuti kako maštanje o drugim ljudima svaki put kada imate odnose s partnerom/icom ipak nije dobro, kao i ako uvijek maštate o istoj osobi. Tako nešto moglo bi vas gurnuti preko ruba i prema preljubu.

Što ako uvijek u seksu radimo iste stvari?

Ljudi jesu bića navike, ali i najbolja stvar dosadi ako se ponavlja u nedogled.

Rutina i monotonija u seksu možda funkcioniraju za neke ljude, ali ne za većinu. Već je dovoljno 'loše' što se stalno morate seksati s istom osobom, a ako i stalno radite samo iste stvari, to je seksualno samoubojstvo.

Rutine u seksu stvaramo zato što su u jednom trenutku funkcionirale, a postoji i strah koji je vezan uz isprobavanje novih stvari jer ne znate hoće li se vam se svidjeti.

Morate odustati od takvog razmišljanja i dogovoriti se da netko mora predložiti nešto novo barem jednom tjedno tijekom cijelog mjeseca. Pokušajte raditi suprotno od onoga što stalno radite ili promijenite lokaciju na kojoj se seksate. Mnogo je novotarija koje možete uvesti u svoj seksualni život, a neke vam se mogu i svidjeti.

Uživamo u seksu, ali strast je upitna. Treba li brinuti zbog toga?

Seks nam daje mnogo stvari, ne samo erotsko pražnjenje. Tu se radi i o ljubavi, zabavi i povezivanju s partnerom/icom. Jako malo parova redovito ima seks od kojeg se 'trese cijela kuća'. Pohotni seks nije norma, nego ugodna iznimka.

Uživajte u svim vidovima seksa, a strast će izroniti kada joj se najmanje nadate.

Što ako volimo različite stvari u krevetu?

Ako to već znate, to znači da ste otvoreno o tome razgovarali. Veći je problem ako imate različite ideje o tome što je dobar seks, a to niste rekli jedno drugom.

Problemu možete doskočiti tako da jednom radite ono što paše jednom partneru, a sljedeći put drugom.

Osim toga, možete i seks podijeliti tako da dio vremena radite ono što voli jedan, a onda završite s onim što voli druga strana.

Trebamo li se seksati kada smo ljuti?

Ljubitelji 'pomirbenog seksa' odmah će vam reći: 'svakako', i možda bi to i trebali probati, jer 'ljuti seks' ponekad može biti dobra ideja. Ako pristanete na seks dok ste ljuti, možda ćete se tijekom odnosa malo 'smekšati' pa će i pomirenje kasnije biti lakše.

Uz to, ljutnja može djelovati i kao afrodizijak te može dovesti do više strasti.

Naravno, ako ste uistinu ljuti, to ne dolazi u obzir, ali ako stvari nisu jako dramatične, svakako se isplati probati.

Je li opravdano potražiti seks negdje drugdje ako doma nema akcije?

Pitanje koje se samo nameće je postoji li razlog zbog kojeg partner/ica odbija seks. Ako imate troje malene djece zbog kojih ste stalno izmoreni, možda seksa neće biti neko vrijeme. Čak i ako nema nekog dobrog razloga za nedostatak seksa, reći da je traženje afere opravdano je malo nategnuto, no razumljivo je ako razmatrate ideju.

To se zove 'afera zbog nezadovoljenih potreba'. Kada se zavjetujemo da ćemo biti monogamni, s tim dolazi i prešutna obveza da će partneri ispunjavati seksualne potrebe onog drugog. Kada se to ne događa, tada dolazi do problema.

Prva opcija je imati iskren razgovor o tome zašto se više ne seksate. Jesu li mogući neki kompromisi? Ukoliko druga strana nije uopće zainteresirana za seks, tada se možete zadovoljiti sami, ili potražiti seks negdje drugdje, ali uz pristanak partnera/ice. Morate postaviti pravila koja će biti prihvatljiva za oboje.

Ako bez dopuštenja idete potražiti seks negdje drugdje, to može dovesti do prekida ili razvoda ako vas ulove. Vi možda mislite da je opravdano tražiti seks drugdje ako ga ne dobivate doma, ali druga strana možda ima drugačije mišljenje.

Posljednja opcija je da prekinete vezu i sreću potražite drugdje, zaključila je Tracey Cox za Daily Mail.