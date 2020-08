Odjednom vam se slušaju hitovi iz mladosti? S 30 godina ljudi dožive 'glazbenu paralizu'

Postoji razlog zašto vaši djedovi još slušaju Elvisa, mama voli Bon Jovija, a vi osjećate iznimnu i nevjerojatnu bliskost s bendovima koje ste slušali kad ste imali 14 godina

<p>Nedavna studija glazbenog servisa Deezer uključila je 1000 ljudi u Velikoj Britaniji koje su pitali o njihovim glazbenim ukusima i običajima streaminga, piše <a href="https://www.iflscience.com/brain/we-stop-discovering-new-music-at-a-certain-age-heres-why/">IFLScience.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: One su kraljice techno tuluma u Zagrebu</p><p>Tvrde kako su ljudi u dobi od 30,5 godina osjetili svojevrsnu "glazbenu paralizu" kad su prestali slušati nove izvođače i odlučili uživati u već poznatoj glazbi. Pritom je vrhunac otkrivanja nove glazbe sa 24 godine i pet mjeseci, iako kod žena to razdoblje počinje i ranije. Gotovo 75 posto ispitanika u ovoj starosnoj skupini rekli su da svakog tjedna provjere najmanje 10 novih albuma, a 64 posto njih tvrdi kako su svakog mjeseca preslušali najmanje pet novih izvođača. Oko 60 posto ljudi misli da su zaglavili u glazbi i bore se da stalno ne slušaju jedne te iste pjesme.</p><p>Ovo je samo malo PR istraživanje, no čini se da ipak ima znanstvenu podlogu. Nekoliko studija je pokazalo da su ljudi u određenoj životnoj dobi manje skloni istraživanju novih iskustava. Prema jednom istraživanju, tijekom tinejdžerskog razdoblja smo najspremniji na eksperimente, dok ta spremnost opada prema ranim dvadesetima.</p><p>Otvorenost za nova iskustva je među pet najvažnijih osobina ličnosti. Pokazuje da smo radoznali, volimo raznolikost, cijenimo estetiku i želimo iskušati nepoznata iskustva. Kako ta osobina opada starenjem, to može objasniti i razlog zašto su s godinama naše glazbene navike sve strože.</p><p>Dodatno, postoji još jedna mogućnost. U tinejdžerskoj dobi nas oblikuje glazba kojom smo okruženi. Znanstvenik Seth Stephens Davidowitz je za New York Times napisao kako ljudi na Spotifyu najradije slušaju glazbu koja je bila popularna u njihovim tinejdžerskim godinama kad su imali između 11 i 14 godina.</p><p>Primjerice, žena koja danas ima 41 godinu rado će poslušati pjesmu "Just Like Heaven" grupe The Cure koju su objavili kad je ona imala 11 godina. Žena u dobi od 69 godina radije će slušati "Pretty Woman" Roya Orbisona, pjesmu koja je objavljena kad je ona imala 11 godina. Taj trend prati sve generacije i spolove.</p><p>Čini se da vrhunac naših tinejdžerskih godina određuje naše glazbene ukuse, Razlog možda leži u činjenici da smo tada najviše otvoreni prema novim iskustvima, ali i da možda postoji doza nostalgije prema tom životnom razdoblju. U svakom slučaju, čini se da se taj prostor zatvara u ranim dvadesetima i da smo osuđeni u starosti slušati ista tri benda.</p><p> </p>