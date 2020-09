Odlična ideja: Preuredila dječji spremnik platnenim vrećicama

Jedna pametna mama na Facebooku je otkrila super transformaciju kutija za odlaganje koje je napravila za svoju djecu i to uz pomoć platnenih vrećica s omiljenim likovima djece

<p>Ne morate potrošiti bogatstvo kako biste uredili sobu svom djetetu, a to je i dokazala jedna mama koja je za sitne novce preuredila kutije za odlaganje igračaka tako što je iskoristila platnene vrećice s omiljenim likovima svoje djece.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (trikovi za dom):</p><p>Uzela je nekoliko platnenih vrećica na temu Disneyja u trgovini i iskoristila ih kao pokrivače za svoje inače dosadne kutije za pohranu.</p><p>Svoju ideju podijelila je u Facebooku grupi 'Extreme Couponing and Bargains UK'. Uz fotografiju je napisala: ' Vidjela sam mnoge kako su s vrećicama preuredili jastuke. Ja sam odučila isprobati nešto drukčije s platnenim vrećicama koje sam kupila. Izrezala sam ih i zalijepila na kutije za odlaganje.'</p><p>Čini se kako sve više roditelja počinje obožavati transformacije s platnenim vrećicama jer su se u komentarima mnogi oglasili kako su oni isto to napravili i kako je to odlična i jednostavna ideja za transformaciju.</p><p>Jedna je žena otkrila da je koristila iste torbe za izradu vlastitih presvlaka za jastuke, ali je odabrala lik medvjedića Winnieja.</p><p>Komentirala je: 'Izgleda sjajno. Neki dan sam se odvažila i napravila jastuke. Sada tražim platnene vrećice sa Snježnim Kraljevstvom za svoju drugu kćer.'</p><p>Jedna žena otkrila je kako se ovakve transformacije mogu napraviti i sa posteljinom.</p><p>Mama je za svoju ideju skupila preko 4,5 tisuće lajkova i komentara, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12589778/woman-diy-storage-boxes-kids-toys-ikea-poundland-bargains-kallax/" target="_blank">The Sun.</a></p>